Rondleiding “Tijd is Liefde” geniet een succesvolle start

STADSKANAAL – Afgelopen zondag 17 april, tevens 1ste Paasdag, deden 15 mensen mee aan de eerste rondleiding “Tijd is Liefde”. Wandelend in het zonnetje en onder begeleiding van de vrijwilligers van stichting KunstwerkT NL ging de rondleiding langs de vijf Mooie Muren van Stadskanaal.

Stichting KunstwerkT NL heeft vorig jaar vijf muurschilderingen gerealiseerd op de appartementencomplexen aan de Utrechtselaan te Stadskanaal. De muurschilderingen zijn gemaakt door de (inter)nationale street artists: Case MaClaim, BK Foxx, Michel Velt, Marcus GOMAD Debie en Kitsune Jolene. In de volksmond worden deze muren de Mooie Muren van Stadskanaal genoemd. Afgelopen week is bij elke muur een informatiebordje geplaatst met daarop een QR-code. Deze code brengt de belangstellende naar een achtergrondartikel over de betreffende muurschildering en street artist op de website van de stichting.

De deelnemers aan de rondleiding “Tijd is Liefde” werden aangenaam verrast met verhalen, anekdotes over de Mooie Muren en haar makers. En bij elke Mooie Muur werd een passende lekkernij uitgedeeld. Een reactie van één van de deelnemers: “Het was geweldig … prachtige kunst, mooie verhalen, heerlijke hapjes en superleuke mensen.” Nieuwsgierig geworden, zin om ook een keer mee te lopen? Aanstaande zondag 24 april is er weer een kans om mee te lopen.

Op de website van de stichting zijn alle data te vinden van de geplande rondleidingen: www.kunstwerktnl.nl/rondleidingen/. De opbrengst van de rondleidingen gebruikt de stichting voor de volgende Mooie Muur.

Ingezonden door Team KunstwerkT NL