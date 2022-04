STADSKANAAL – Zonnige 30e Klap tot Klaploop in Stadskanaal krijgt met Silke Jonkman en Tom Hendrikse terechte winnaars



De 30e Klap tot Klaploop is vanmiddag onder een stralende zon gelopen.

De loop die de afgelopen twee jaar niet werd georganiseerd vanwege de Coronamaatregelen kreeg met Silke Jonkman uit Groningen en Tom Hendrikse uit Assen twee terechte winnaars.

Silke Jonkman was met haar tijd van 33:13 minuten over de 10 kilometer ruim 5 minuten sneller dan Reinie Boven uit Finsterwolde die er 38:18 minuten over deed, derde werd Jasmijn Sibma, Groningen die 38:58 nodig had.

Tom Hendrikse uit Assen deed over de 10 kilometer slechts 30:16 minuten. hij werd gevolgd door Luc Velzeboer uit Almere die er 24 seconde langer over deed, (30:40 minuten), Danny Koppelman uit Hoge Hexel werd derde met 30:46 minuten.



De organisatie heeft sinds de 29ste editie besloten niet langer landelijke doelen te gaan steunen maar daarvoor regionaal een goede doel te gaan zoeken.

Voor deze 30e editie is GSC Emmen het goede doel.

De Gehandicapten Sportclub (GSC) Emmen is een sportvereniging voor de mensen met een beperking.

Met 7 verschillende sportdisciplines welke op recreatief en/of (hoog) wedstrijdniveau beoefend worden is er voor ieder met of zonder beperking een “aangepaste” sport die bij hem of haar past.