Dag van het Park: Inschrijven kan nog steeds!

WINSCHOTEN – Verenigingsleven opgelet: hét evenement om jouw vereniging, club, stichting of organisatie op de kaart te zetten in Oldambt komt er weer aan. Op 29 mei aanstaande vindt de Dag van het Park weer plaats in het Stadspark van Winschoten. Kosten van deelname? Volledig gratis. En dan wordt er ook nog eens volop gefaciliteerd.

Deelnemers aan het evenement kunnen op die zondagmiddag, wanneer het stiekem eigenlijk bijna altijd mooi weer is, zichzelf presenteren aan het publiek. Voorgaande edities hebben uitgewezen dat dit een zeer lucratieve paar uur kunnen zijn voor het werven van nieuwe leden of gewoon simpelweg om je te laten zien aan het publiek. Het evenement begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Gemiddeld komen er zo’n 3000 potentiële nieuwe leden voor de stands langs.

Wat moet je dan doen? In eerste instantie zo snel mogelijk inschrijven! Dat kan door een mail te sturen naar mick@zogroningen.nl. Dan is het vervolgens zaak om een leuke activiteit te bedenken die aan de bezoekers aangeboden kan worden. Ook het verstrekken van foldermateriaal en informatie is natuurlijk goed. Als je maar zorgt dat je zichtbaar bent! Aarzel dus niet langer en schrijf je zo snel mogelijk in voor deze unieke mogelijkheid.

Ingezonden