Gemeente Pekela verkoopt Drenth Holland nieuwbouwlocatie

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela heeft een kavel verkocht aan Drenth Holland uit Oude Pekela die een grotere, nieuwe locatie gaat bouwen. Naar verwachting wordt in de loop van 2022 met de bouw van een 1.800 m2 grote hal gestart, waarbij ook een nieuw kantoor wordt gebouwd. Afhankelijk van de levering van nieuwe weefmachines zal Drenth Holland dit najaar de nieuwe locatie betrekken. De bestaande locatie blijft daarnaast operationeel. De kavel van 9.825 m2 ligt op een zichtlocatie aan de N367. De gemeente Pekela is trots en verheugd aan deze nieuwe vestiging te kunnen meewerken en het Pekelder bedrijf in de gemeente te houden.

Ruim 90 jaar in onze gemeente

Wethouder Hennie Hemmes van economische zaken: “We zijn verheugd dat Drenth Holland de stap waagt naar een nieuwbouwlocatie en in Pekela blijft. Dit inmiddels internationale Pekelder bedrijf is al 90 jaar in onze gemeente gevestigd. We merken dat Pekela in trek is bij ondernemers, want er zijn nog meer serieuze opties op kavels.’’

Lokaal bedrijf met wereldwijd klanten

Drenth Holland werd in 1931 opgericht om technische weefsels te produceren voor de strokarton-industrie in Noord-Nederland. Toen deze industrie zich begon terug te trekken in de regio werd het assortiment uitgebreid naar technische weefsels voor andere industrieën zoals voedingsmiddelen, zuivel, houtpanelen en speciale waardepapieren. Vandaag de dag produceert Drenth Holland met 21 medewerkers klant-specifieke weefsels die wereldwijd in meer dan 35 landen geleverd worden. Dat kan nog sneller en beter in de nieuwe vestiging die, voor alle medewerkers uit Oude Pekela en omstreken, in de vertrouwde omgeving blijft.

