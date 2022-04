GIRO Zonder Grenzen is jarig en trakteert

ZANDBERG – Op 12 mei is het 20 jaar geleden dat de karavaan van de Giro d’Italia dwars door de Kanaalstreek en het aangrenzende Emsland naar finishplaats Münster trok. Een evenement om nimmer te vergeten en waaraan nog veel en vaak wordt terug gedacht. In het kerkdorp Zandberg was de streep getrokken voor een heuse premiesprint, gewonnen door de Belg Marc Streel. Om de herinnering in ere te houden, besteedt de daartoe opgerichte Stichting Zandbergia elk jaar tijdens de Giro d’Italia hieraan aandacht en wel sinds 2012 in de vorm van een grensoverschrijdende fietstocht onder de naam Giro zonder Grenzen.



In de week van zondag 15 tot en met vrijdag 20 mei zal door de organisatoren worden stilgestaan bij beide jubilea. Onder het motto GRENZENLOOS GENIETEN wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten die dan worden georganiseerd. En wel gratis of op zijn Gronings gezegd vergeefs!

Wat gaan we die week doen?

WANDELEN EN MEER!

Tijdens de nu hopelijk overwonnen pandemie hamerde o.a. Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen, op het belang van bewegen zoals regelmatig wandelen. Om hierbij ook een brug te slaan naar het verleden van onze streek deden we een beroep op de organisatoren van een wandel- en fietstocht, welke op 13 juni 1993 van de St. Josephkerk op de Zandberg naar de H. Maximiliankirche in Rütenbrock/D werd gehouden. Nostalgie en grensoverschrijdend bewegen in één. Want alvorens Zandberg over een eigen kerk beschikte, trokken gelovigen te voet de grens over om in Rütenbrock de H. Mis bij te wonen. De Giro-karavaan trok op 12 mei 2002 eveneens over de Zandberg en door Rütenbrock op weg naar de finish in Münster. Een gelegenheid bij uitstek om juist deze historische tocht van-kerk-tot-kerk in te passen in het jubileumprogramma, gerelateerd aan de doorkomst van de Giro d’Italia – 20 jaar na dato.

Vanaf zondag 15 mei kan een ieder aan deze tocht deelnemen. Behalve wandelend mag men de afstand ook via nordic walking, skeelerend of rennend overbruggen. Wil je liever fietsen? Ook dat kan en daarvoor is de route van de inmiddels populaire Picknick-Giro beschikbaar.

Vanaf die morgen kan er dagelijks tot en met vrijdag 20 mei worden gestart vanaf sportschool Sports in Motion, Marktkade 90 in Musselkanaal. Van 09.30 tot 12.00 uur en tussen 18.00 en 21.30 uur kan men er terecht voor het afhalen van een op naam gestelde stempelkaart en een routebeschrijving.

Aanmelden kan die week elke morgen vanaf 09.30 uur spontaan, maar tevoren opgeven mag ook (Rick Tieben 06 31079900).



Langs de kerk in Zandberg leiden de eerste meters naar het begin van de Schaalbergerweg, alwaar men via een opvallend bord door de Poort van Westerwolde de tocht langs o.a. de standerdmolen in Ter Haar, deels over Duits grondgebied en op de weg terug via het zo idyllisch gelegen Klooster en Boschhuis in Ter Apel vervolgt. De totale afstand bedraagt ongeveer 25 kilometer.

Deelname is kostenloos. Wél dient een ieder te zorgen voor proviand, een picknickkleed en andere zaken die een tocht als deze zo gezellig maken.

Informatie over de wandel-/fietstocht is te verkrijgen bij Rick Tieben (Sports in Motion, Tel.: 06 31079900) en via de facebookpagina van Zandbergia. Ben Schomaker (06 36064325) kan u alles vertellen over de historie van de kerken in Zandberg en Rütenbrock.

Voor de volledigheid wijzen we er nog op dat op zaterdag 21 mei een kerkdienst zal worden gehouden in de St. Josephkerk in Zandberg ter nagedachtenis aan fietsslachtoffers. Op zondag 22 mei wordt de Italiaanse week afgesloten met de traditionele Granfondo Giro zonder Grenzen (een vrije toertocht) en de Picknick-Giro (Zandberg – Schloss Dankern vv.). Nadere info hierover is eveneens te vinden op de Facebookpagina van Zandbergia.

Ingezonden door Wim Mensen

Foto’s: Catharina Glazenburg