Herdenking 60 Jaar Molukkers in Foxhol

FOXHOL – Op 21 december 1961 is de eerste generatie van de Molukse gemeenschap in Foxhol, vanuit de Carel Coenraad Polder in Finsterwolde, onder dwang naar Foxhol gebracht. Zestig jaar later wil de Molukse gemeenschap dit feit herdenken op zaterdag 23 april 2022 in het MFC te Foxhol. De heer Latumahina, burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt en burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen onthullen twee gedenkplaten als herinnering aan deze dag.



De werkgroep Maluku Foxhol organiseert de herdenking. Aan de hand van een tentoonstelling, verhalen, anekdotes, sprekers, theater, zang en traditionele dans gaan ze terug naar die tijd.

De werkgroep doet een oproep aan iedereen die een band heeft met de Molukse gemeenschap of anderszins verbonden om verhalen, anekdotes of herinneringen over hun aankomst, het verleden en/of het heden met de werkgroep Maluku Foxhol te delen door dit te mailen naar: malukufoxhol@hotmail.com

Ingezonden