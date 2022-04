Het MOW I Museum Westerwolde zoekt brommernostalgie

BELLINGWOLDE – Het MOW roept publiek op met nostalgische brommerfoto’s bij te dragen aan de tentoonstelling ‘De grote nostalgieshow’.



Voor de tentoonstelling ‘De grote nostalgieshow’ is het MOW op zoek naar brommerliefhebbers. ‘De grote nostalgieshow’ is te zien vanaf 15 mei en verkent de betekenis van nostalgie in de moderne tijd. In verschillende lichtvoetige opstellingen speelt de historische collectie van het MOW daarbij een eigen rol.



Was jij tussen pakweg 1945 en 1990 de trotse bezitter van een brommer en heb je een foto uit die tijd, waarop jij stralend poseert naast je Puch, staat te sleutelen aan je Kreidler, je Zundapp staat op

te poetsen of rondtoert op je Honda? Dan plaatst het museum die foto graag in de tentoonstelling.



Stuur je foto liefst voor 10 mei in via email of gebruik WeTransfer. Let wel op het volgende. Je digitale foto moet kwalitatief goed zijn en een minimale bestandsgrootte van 1 Mb hebben. Vermeld in het bericht in ieder geval je naam, het jaar waarin, de plaats waar de foto genomen is en natuurlijk het type brommer.

Per persoon is ruimte voor 1 foto. Het museum bepaalt of foto’s geschikt zijn om te gebruiken.

Als jij na een eerdere oproep al een brommerfoto instuurde hoef je niets te doen, die foto gaat gewoon mee in de expositie. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen: 0597 – 53 15 09



Ingezonden