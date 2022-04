DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen donderdag en maandag is bij een loods aan de Dreieck in Papenburg ingebroken. Er werden meerdere apparaten gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Tussen zaterdag en maandag zijn vanaf de Erste Wiek rechts in Papenburg in totaal 14 bijenkasten met bijenvolken gestolen. De schade bedraagt 3.500 euro.

Op 8 april is tussen 14.35 en 14.45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Deverweg in Papenburg een grijze BMW uit de 5 serie aangereden. De auto raakte aan de passagierszijde beschadigd. De schade wordt op 500 euro geschat. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Lathen

Op 16 april zijn tussen 21.00 en 22.00 uur uit een voortuin aan de Lilienstraße in Lathen twee lampen op zonne-energie gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Lathen.