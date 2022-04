Maandelijkse activiteit voor 60-plussers bij de Athlete Club

VEENDAM – Op vrijdag 29 april 2022 organiseert Veendam Beweegt samen met de Athlete Club de sportieve activiteit Senior & Fit. Een nieuw trainingsprogramma speciaal gericht op 60-plussers.

Senior & Fit

De Athlete Club wil met het programma bereiken dat meer 60-plussers in Veendam en omstreken gaan sporten en hun levenskwaliteit verhogen. 60-Plussers kunnen op een toegankelijke manier hun fysieke en mentale gezondheid verbeteren, in een omgeving met gelijkgestemden. Hierbij is plezier hebben in de trainingen een belangrijke factor tot succes. De trainingen bestaan uit cardio- en krachtonderdelen, afgestemd op de doelgroep. Tijdens de maandelijkse activiteit kunnen de deelnemers gratis kennismaken met het nieuwe programma.

Aanmelden

De activiteit vindt plaats op vrijdag 29 april van 16.00 tot 17.00 uur. Wanneer u wilt deelnemen aan de activiteit kunt u zich opgeven bij Veendam Beweegt via telefoonnummer 06 8685 6864 of per mail: veendambeweegt@veendam.nl. Deelname aan de activiteit is gratis. De activiteit vindt plaats bij de Athlete Club, Transportweg 40 in Veendam.

Ingezonden