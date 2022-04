Nationale parken zetten de vogeltrek in Nederland op de kaart met gratis trekvogelposter

Met een prachtige trekvogelposter zetten Werelderfgoed Waddenzee en zes nationale parken langs de Nederlandse kusten de vogeltrek in de kijker. De poster vertelt het fascinerende verhaal van de jaarlijkse trek van tientallen miljoen vogels langs Nederland.

Op de grens van water en land is voor veel trekvogels voedsel te vinden. Precies langs deze waterrijke grens van water en land liggen de zes nationale parken Oosterschelde, NLDelta, Nieuw Land, Duinen van Texel, Lauwersmeer en Schiermonnikoog en Werelderfgoed Waddenzee, iconen van de Nederlandse Deltanatuur waar heel veel van deze trekvogels te zien zijn. De poster is vanaf Pasen verkrijgbaar, in het noorden onder andere bij Activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog en bij Informatiecentrum Het Baken op Schiermonnikoog en binnenkort ook bij andere waddencentra en natuurorganisaties in het Waddengebied.

Zo sterk als de zwakste schakel

De vogeltrek. Misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Jaarlijks trekken miljarden trekvogels over de aarde van hun overwinteringsgebieden naar hun broedgebieden en weer terug. Ze vliegen honderden kilometers aan één stuk en trotseren onderweg vele gevaren. Ons land ligt precies op een belangrijk knooppunt middenin de Oost-Atlantische trekroute. Jaarlijks komen hier ruim driehonderd verschillende soorten trekvogels langs. Op de hele route moeten voldoende veilige en voedselrijke wegrestaurants zijn. De route is zo sterk als de zwakste schakel.

Trekvogelposter gratis verkrijgbaar

Janneke van Montfort van het Nationale Parken bureau: “We willen graag dat het bijzondere verhaal van de vogeltrek en de rol die de Nederlandse nationale parken daarin spelen, bekend wordt bij de mensen. Want ‘bekend maakt bemind’. Daarom zijn zes nationale parken en Werelderfgoed Waddenzee de samenwerking aangegaan om deze bijzondere rijkdom onder de aandacht te brengen; een trekvogelposter voor jong en oud.” De poster is niet alleen mooi voor aan de muur, maar geeft ook een inkijkje in de internationale trekroutes van elf iconische trekvogels die Nederland elk jaar bezoeken. Bezoekers kunnen de trekvogelposter gratis ophalen in de bezoekerscentra van de nationale parken en bij de diverse gastheren.

Trekvogels in het echt zien?

De nationale parken langs de Nederlandse kusten bieden veilige ‘havens’ voor trekvogels. Trekvogels zijn vooral in het voor- en najaar te bewonderen. Via de QR-code op de poster zie je waar je precies moet zijn én wanneer er excursies worden georganiseerd. Vergeet je verrekijker niet!

