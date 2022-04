Onthulling nieuwe plattegrond Borgerswold met nieuwe startlocatie MTB-route

VEENDAM – Op donderdag 21 april 2022 om 18.45 uur onthult wethouder Sport, Henk Jan Schmaal, samen met Rikus Bartol, voorzitter van de wielervereniging Stormvogels de nieuw vormgegeven plattegrond van Borgerswold naast het parkeerterrein van The Ranch op Parkweg 1 te Veendam. Op de plattegrond staat de nieuwe startlocatie van de MTB-route in Veendam: The Ranch. Op de plattegrond is de MTB-route nu duidelijk aangegeven zodat bestaande, maar ook nieuwe mountainbikers de route door Borgerswold makkelijk kunnen rijden.

MTB-Route Borgerswold

De MTB-route Borgerswold is aan het eind van de vorige eeuw als gevolg van de toename van de populariteit van de mountainbikesport ontstaan. Steeds meer mountainbikers vinden sinds die tijd aan de hand van de aangebrachte routepaaltjes de weg in en rondom het Borgerswold. Mede door corona is de MTB-sport in populariteit fors toegenomen.

Onderhoudscontract gemeente Veendam en Stormvogels

De gemeente en de wielervereniging vinden dat de MTB-route structureel goed moet worden onderhouden, zodat het aantrekkelijk en veilig blijft om hem te rijden. Hiervoor is een onderhoudscontract opgesteld. Het tekenen van het onderhoudscontract met een looptijd van 5 jaar vindt na de onthulling van de nieuwe plattegrond plaats.

Onderhoudsgroep wielervereniging Stormvogels

Om te voorkomen dat mountainbikers als gevolg van kwalitatieve achteruitgang van de MTB-route steeds nieuwe paden door de natuur maken is regelmatig onderhoud aan het parcours belangrijk. Hiermee wordt ook de veiligheid vergroot op de verschillende single tracks. Een groep enthousiaste MTB-leden van wielervereniging de Stormvogels zijn hiervoor in de coronatijd een onderhoudsgroep gestart. Zij verrichten klein onderhoud volgens de richtlijnen van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), waar de vereniging naast de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie(KNWU) bij is aangesloten. Te denken valt aan afwatering organiseren, overhangende takken en struiken verwijderen, routepaaltjes plaatsen en beter zichtbaar maken, blad verwijderen en waar nodig natuurlijke kunstwerken aanleggen. De waardering voor de kwaliteit van de MTB-route Borgerswold is hierdoor aanzienlijk toegenomen. De gemeente Veendam voert vooral de grotere onderhoudswerkzaamheden uit en blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de paden.

