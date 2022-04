Oost-Groninger Rijwiel-3-Daagse op 17 mei van start

WEDDE – Eindelijk is het dan weer zo ver! Na meer dan 2 jaar is het eindelijk weer mogelijk om onze Oost-Groninger Rijwiel-3-Daagse te houden.

Dit jaar wordt voor de 35ste keer de Oost-Groninger Rijwiel-3-Daagse georganiseerd. Eigenlijk was dit al de bedoeling in 2020, maar…. Het evenement is op 17-18 en 19 mei 2022.

Voorheen was de start altijd bij de Camping in de Wedderbergen, maar daar is de parkeerplaats veranderd in een grote speeltuin, dus zijn we verkast naar het Dorpshuis De Voortgang in ons mooie dorp Wedde. De start is hier iedere dag van 09.30 tot 11.00 uur en we verwachten u vóór 17.00 uur terug in het Dorpshuis.



Parkeren van de auto kan in Wedde langs de wegen in het dorp, op de parkeerplaats van de v.v. Wedde en langs de Kempkebosweg (links over de brug vanuit Wedde). Ook kunnen we niet meer een parkeerplaats c.q. oplaadpunt voor uw fiets organiseren, dus hiervoor zult u zelf een oplossing moeten zoeken.

Opgave is mogelijk via tel.: 06-83908770 of middels e-mail: rddwedde@gmail.com. Verdere info is te vinden op http://rijwieldriedaagse.realsite.nl.

De drie fietstochten van ca. 40 km. per dag, voeren u langs allerlei prachtige plekjes in het mooie Westerwolde. Onderweg zijn er een aantal vragen te beantwoorden, waarmee u een dagprijs kan winnen. Uitrusten kunt u langs de weg (pas op voor andere verkeersdeelnemers) en bij de stempelplaats. Daar kunt u ook eventjes de inwendige fietser versterken middels een consumptie, broodje o.i.d.

Wij verwachten dat het mooi weer zal zijn, al kunnen we het niet garanderen. Kunnen we op uw komst rekenen?

Het bestuur van de R.D.D.