Op het laatste moment plek voor 360 asielzoekers uit Ter Apel

TER APEL – Op het laatste moment is vanavond onderdak gevonden voor 360 asielzoekers.

De paviljoententen, die tot afgelopen nacht dienst deden als nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden afgebroken. Vandaag liep de vergunning voor het gebruik van de tenten af.

Vanavond was het de COA nog niet gelukt voor 360 asielzoekers een slaapplek te vinden. Het zag er naar uit dat de asielzoekers: volwassenen en kinderen op straat moesten slapen. Op het laatste moment meldden Amsterdam, Oss en Nijmegen zich om een aantal asielzoekers op te vangen. Ze werden met bussen opgehaald. Amsterdam vangt 180 personen in een hotel aan de De Boelelaan, waar ook Oekraïners worden opgevangen, op. In Nijmegen worden honderd asielzoekers in de Jan Massinkhal, aan de rand van het Goffertpark opgevangen en in Oss worden 80 personen geplaatst.

Vrijdag bracht staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) een bezoek aan de gemeente Westerwolde. Hij sprak met burgemeester Jaap Velema, voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen en COA-baas Milo Schoenmaker. Dit naar aanleiding van de overvolle paviljoens die dienden als nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en de overlast en onveilige situaties die dit met zich meebracht.

De staatssecretaris zegde toe dat hij zich er hard voor gaat maken dat het maximale aantal asielzoekers dat in het AZC Ter Apel wordt opgevangen op 2.000 blijft. De nachtopvang moet passen binnen de bestaande gebouwen.

Van der Burg wil bewerkstelligen dat 13.000 statushouders (mensen die in ons land mogen blijven) zo snel mogelijk uit asielzoekerscentra verdwijnen, zodat er plaats komt voor asielzoekers. De staatssecretaris wil gebruik gaan maken van hotels en het COA gaat bellen met gemeentes die tot nu geen of weinig statushouders hebben opgevangen.

Winschoten

Het leegstaande pand Bronsstate van Lentis aan de Mr. D.U. Stikkerlaan wordt voor een maximale periode van twee jaar aan het COA verhuurd. Het pand bevat al slaap- en activiteitruimtes, oorspronkelijk voor cliënten van Lentis, en is daarom uitermate geschikt. De noodopvang wordt ingericht voor 100 vluchtelingen uit het AZC in Ter Apel, waarvan maximaal 50 alleenstaande minderjarigen zijn. Als de noodopvang rustig en goed verloopt, kan het aantal asielzoekers dat in het gebouw van Lentis wordt opgevangen maximaal 180 worden. Vanavond vond hierover in Winschoten een spoeddebat plaats. Het debat was door enkele oppositiepartijen aangevraagd.

Het is de bedoeling dat de eerste vluchtelingen rond 1 juni hun intrek in het gebouw nemen. Ze krijgen een mentor, scholing en twee keer per dag een meldplicht. Ook worden hen activiteiten aangeboden en komt er een extra BOA.