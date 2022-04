Treant maakt binnen woonzorgcentra gebruik van slimme bril

REGIO – Alle woonzorgcentra van Treant maken sinds kort gebruik van een zogenoemde slimme bril. Zorgprofessionals kunnen op afstand meekijken met degene die de bril op heeft. Op dit moment wordt de bril vooral ingezet bij wondzorg.

Na een korte proefperiode met een paar brillen stonden de wondverpleegkundigen van Treant vooraan om de slimme bril in gebruik te nemen. ‘Een wond kan snel groter worden of gaan ontsteken, dat proces is lastig te voorspellen. Als het wondbeeld verergert, moet je snel ingrijpen’, benadrukt Esther Dekker, wondverpleegkundige binnen de woonzorgcentra van Treant.

Bril kwam als geroepen

Dat Treant tot de koplopers behoort wat betreft het inzetten van de smart glass heeft onder meer een geografische reden. Het verzorgingsgebied van Treant is groot en daarom is het fijn als gespecialiseerde zorgprofessionals op afstand kunnen meekijken met collega’s. Dat scheelt veel tijd, terwijl de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft. De coronapandemie vormde eveneens een factor van betekenis, doordat reisbewegingen tot een minimum beperkt moesten worden. ‘In die zin kwam de slimme bril als geroepen’, beaamt Dekker.

Werkwijze

De collega die een bewoner of cliënt bezoekt, zet de bril op die is voorzien van een camera. Vervolgens wordt er een digitale verbinding gemaakt met een tweede zorgverlener, in dit geval de wondverpleegkundige. Hij of zij ziet via een beeldscherm exact hetzelfde als de brildrager. De slimme bril levert een hoge beeldkwaliteit en de brildrager houdt de handen vrij om gelijktijdig zorg te kunnen verlenen. Daarnaast beschikt de slimme bril over een aantal slimmigheden. ‘Als ik meekijk, kan ik foto’s maken, inzoomen of een deel van het wondgebied omcirkelen’, legt Esther Dekker uit. ‘Ik krijg op afstand een compleet beeld van de wond. Op basis daarvan geef ik een gericht behandeladvies.’

Taakverrijking

Het op afstand meekijken is goed nieuws voor bewoners en cliënten, want zij krijgen snel duidelijkheid én de benodigde wondzorg. Er gaat dus geen kostbare (reis)tijd verloren. Er zijn nog meer voordelen. ‘Doordat wij als wondverpleegkundigen samen met de verzorgenden wonden beoordelen, neemt hun kennis van wondzorg toe. Ook voorkom je met de slimme bril dat medewerkers op eigen initiatief een behandeling gaan inzetten zonder het effect daarvan te weten.’ Voor verzorgenden zit er nog meer in het vat. ‘De introductie van de slimme bril is voor deze collega’s een taakverrijking. Dat geldt niet alleen voor het gebruik van dit innovatieve apparaat, ze krijgen ook een grotere rol binnen de wondzorg. Als wondverpleegkundige geef ik op afstand advies, waarna de verzorgende de behandeling uitvoert’, aldus Esther Dekker.

Naast de wondverpleegkundigen is het de bedoeling dat bijvoorbeeld ook specialisten ouderengeneeskunde en triageverpleegkundigen van Treant de slimme bril gaan gebruiken.

Foto’s en tekst: Treant / Dankzij de slimme bril kan een zorgverlener op afstand meekijken met een collega