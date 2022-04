VKSO zoekt versterking ter ondersteuning van het productieteam

WILDERVANK – Het orkest van de Veenkoloniën (VKSO) is (per direct) op zoek naar een aantal vrijwilligers binnen het team Productie en Logistiek (team P & L ).

Taken en werkzaamheden

Het meehelpen met de opbouw van de orkestopstelling, het podium, het klaar zetten van de muziekstandaards en het slagwerk voorafgaand aan een repetitie of concert. Na afloop van een repetitie of concert ook weer meehelpen met afbouwen en het inladen van de transportbus en aanhangwagen.

Vaardigheden en kwaliteiten

Beperkte lichamelijke arbeid willen en kunnen verrichten

Een duidelijke teamspeler willen zijn

Beschikken over goede contactuele eigenschappen

Representatieve houding

Bereidheid om enkele uren per maand en/of bij concerten voorkomende dagdelen, mee te helpen

Kennis van een symfonieorkest of haar muziek is geen vereiste, wel affiniteit!

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Het is een functie waarin je in contact komt met musici van een groot symfonieorkest, een veelzijdig repertoire en uiteraard het publiek. Bovendien kom je op ludieke en veelal cultuurhistorische locaties, zoals monumentale kerken, theaters in de provincie Groningen en Drenthe. Tevens voert het VKSO per seizoen een tweetal concerten uit in de grenstreek van Duitsland.

Het huidige P & L team is een goed samenwerkend team en kent een goede sfeer. De gevraagde inspanning is gering. Wil je een groot symfonieorkest ook achter de schermen en de coulissen mee willen maken? Dan is dit jouw kans.

Bovendien vergoed het VKSO eventueel gemaakte reiskosten en wordt er goed gezorgd voor de innerlijke mens. Uiteraard is er ruimte om te kunnen rouleren.

Achtergrondinformatie organisatie

Het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, bestaat uit plm. 75 orkestleden: professionele musici, studenten en getalenteerde amateurs. Het orkest bestaat inmiddels al 11 jaar. Dit groot symfonieorkest staat o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher.

Het VKSO werkt enthousiast, proactief en collectief samen met theaters, culturele instellingen, stichtingen. En samen met de provincies Groningen, Drenthe, Friesland èn in de grensstreek van Duitsland. Om gezamenlijk een groot geïnteresseerd publiek te bereiken, te inspireren en tegemoet te komen met 10 tot 12 concerten per seizoen (september tot juni/juli). Het VKSO kent een veelzijdig repertoire. De concerten bestaan uit klassieke- film- en wereldmuziek, educatieve programma’s en bijzondere projecten eventueel aangevuld met kamermuziekconcerten. Deze worden uitgevoerd op aansprekende, ludieke en veelal cultuurhistorische locaties.

Het VKSO repeteert 1x per maand op de zondagavond in het monumentale Margaretha Hardenberg cultuurcentrum te Wildervank. Het voert 10 à 12 concerten uit binnen het seizoen (september tot juni/juli). Op enkele zondagen zullen extra repetities gehouden worden ter voorbereiding van een concert concerten vinden veelal op zondag plaats, soms op zaterdag. (Tijdens schoolvakanties worden er geen concerten en repetities gepland).

Geïnteresseerd? Of toch nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Helma Leutscher:

e: helmaleutscher@vkso.nl

Ingezonden

Foto’s: Henk Drenth