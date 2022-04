DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op een agrarisch terrein tussen de Oldenburger Straße en de Birkenallee in Papenburg zijn rond 3 april golfplaten gedumpt. De golfplaten lagen op pallets en zaten in big bags. (zie foto) Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Op 12 april hebben agenten in Papenburg, Dörpen, Westoverledingen en Saterland de woningen, bedrijven en auto’s van zes vermoedelijke drugsdealers doorzocht. De vier mannen en twee vrouwen in de leeftijd tussen 25 en 40 jaar worden er van verdacht diverse soorten drugs verhandeld te hebben. Bij de doorzoekingen zijn een kilo marihuana, honderden grammen cocaïne en amfetamine, meerdere duizenden euro’s en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. Ook trof de politie een zogenaamde ploertendoder, een honkbalknuppel en diverse usb sticks, telefoons en sim kaarten aan. De hoofdverdachten, twee mannen van 25 en 29 jaar en een vrouw van 28 jaar, zijn voorgeleid en zitten in voorarrest. Het onderzoek duurt nog voort.

Haren

Op 16 april is tussen 8.50 en 9.30 uur op een parkeerplaats aan de Bischof-Demann-Straße in Haren een BMW uit de 3 serie aangereden. De auto raakte aan de deur aan de bestuurderskant beschadigd. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De veroorzaker is doorgereden.

Tussen 14 en 19 april is vanaf de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren een trilplaat gestolen. Om de machine mee te nemen hebben de daders eerst de achterwielen van een shovel verwijderd. Deze machine zakte toen achterover, zodat de daders de trilplaat, die onder de laadbak van de shovel vastgeklemd zat, weg konden nemen. De schade wordt op 7.000 euro geschat.

Lähden

Tussen 14 en 19 juli is vanaf een tractor een gps antenne gestolen. De machine stond aan de Essenbeel in Lähden. De schade bedraagt 10.000 euro. In de nacht van 18 op 19 april werd uit een tractor die aan de Lahner Straße stond de gps antenne en het bijbehorende display gestolen. De schade bedraagt 6.300 euro. De politie onderzoekt de diefstallen. Het is niet bekend of de diefstallen door dezelfde daders zijn gepleegd.

Rhede

In de nacht van zondag op maandag is aan de Sudende in Rhede een Jezusbeeld beschadigd. Getuigen worden verzocht de politie van Rhede te bellen.

Weener

Gistermorgen controleerde de politie om half elf op de Calvinstraße in Weener de bestuurster van een Ford Focus. De 28 jarige inwoonster van Weener bleek onder invloed van verdovende middelen te verkeren. De vrouw testte positief op THC. Zij werd meegenomen voor bloedonderzoek en kreeg een rijverbod opgelegd. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Bunde

Tussen 13 en 19 april zijn vanaf een terrein aan de Heerenweg in Bunde negen bijenkasten met bijenvolken gestolen. Getuigen worden verzocht zich in verbinding met de politie te stellen.

Emsland

In de jaren 2020 en 2021 zijn in de regio’s Emsland, Cloppenburg, Vechta en Osnabrück diverse overvallen gepleegd. De politie heeft diverse soorten bewijsmateriaal zeker gesteld en zoekt naar getuigen. Er is een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.

De overvallen vonden plaats in Vestrup (03.05.2020), Menslage (14.06.2020), Cloppenburg (26.10.2020), Badbergen (01.11.2020), Löningen/Evenkamp (23.11.2020), Hüven (23.11.2021) en in Holte-Lastrup (01.12.2021). De politie sluit niet uit dat de overvallen door (een deel van) dezelfde dadergroep zijn gepleegd. Naar aanleiding van de overval in Löningen/Evenkamp (23.11.2021) zijn op 12 april meerdere personen aangehouden.

Bij de roofmoord in Hüven drongen minstens twee gemaskerde personen een landelijk gelegen woning binnen. De beide bewoners lagen toen te slapen. Ze werden vastgebonden en de mannelijke bewoner werd met een dikke tak en een honkbalknuppel op het hoofd geslagen. Hij liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. De slachtoffers werden pas de volgende middag gevonden. De vermoedelijk Oost Europese daders maakten geld en sieraden buit.

De politie heeft bewijsmateriaal, zoals bandensporen en de dikke tak (zie foto) zeker gesteld. Onder de gestolen spullen bevindt zich een nagemaakte horloge van het merk Breitling Chronomat Longitude met een metalen bandje (foto). Voor getuigen die informatie kunnen geven die leidt naar de daders ligt een beloning van 10.000 euro klaar.