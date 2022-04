Slow Movin Outlaws verzorgen optreden in Ons Noabershoes Veelerveen

VEELERVEEN – Op zaterdag 28 mei treedt de band Slow Moving Outlaws op in Ons Noabershoes in Veelerveen.

Deze band is momenteel europa’s nr, 1 outlaw country tribute band en bestaat uit:

Zang/ gitaar: Edwin Jongedijk,

Gitaar/ zang: Joost Prinsen

Drums/zang: Jaap Vissering

Bas: Ronald Jonker

Pedalsteelgitaar/ dobro: Marcel Gerritsen

Slow Movin’ Outlaws brengt een eerbetoon aan de outlawbeweging binnen de country-muziek in de jaren zeventig, één van de meest creatieve periodes die dit genre ooit heeft gekend en die Nashville destijds op z’n grondvesten deed schudden. Verantwoordelijk voor dat vernieuwende geluid uit lang vervlogen dagen waren onder andere Waylon Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristofferson, David Allen Coe en Tompall Glaser. Hun baanbrekende liedjes wordt nieuw leven ingeblazen door de Slow Movin’ Outlaws. Alles ademt de sfeer van Dukes Of Hazard en Smokey And The Bandit uit. Zaterdagavond 28 mei treedt de band op in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang van het optreden is 20:30 uur. Zaal open 19:45 uur. Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.

Komende zaterdag 23 april, verzorgt het trio Schipper & Bemanning

een avondje stevige bluesrock in Ons Noabershoes met repertoire in de stijl van: Robben Ford, Matt Schofield, Robert Johnson, Freddie King, Joe Bonamassa e.v.a. Aanvang van het optreden is 20:30 uur. Er zijn nog kaarten. U kunt reserveren (zie hierboven) doch ook gewoon aan de deur uw ticket kopen.

Ingezonden