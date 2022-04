Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 20 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG ZONNIG | MORGEN MEER BEWOLKING

Het is ook vandaag een fraaie zonnige dag met erg droge lucht. Door die droogte van de lucht is het vannacht fris geworden met die minimumtemperaturen van 1 tot 3 graden, maar het wordt vanmiddag uiteindelijk 16 á 17 graden. De wind waait uit het noordoosten tot oosten en is meest matig, windkracht 3 tot 4. Vannacht komt er uit het oosten meer bewolking en morgen wisselen wolkenvelden af met enkele zonnige momenten. Er is dus veel minder zon dan vandaag, maar voor de temperatuur maakt dat weinig uit: ook morgenmiddag is het zo'n 16 graden. De minimumtemperatuur voor komende nacht is 5 graden. Vrijdag overheerst bewolking en een kleine bui is dan mogelijk, maar de meeste plaatsen blijven droog. En in het weekend is de zaterdag vrij zonnig, zondag lijkt de buienkans eindelijk wat toe te nemen. Tot zaterdag ondergaat de temperatuur weinig verandering, zondag gaan de maxima een paar graden omlaag.