Dalende WW en meer vacatures in Groningen – kansen in transport en logistiek

GRONINGEN – In maart nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen verder af. Ook in de sector transport & logistiek waren minder werkzoekenden beschikbaar, terwijl het aantal regionale vacatures het afgelopen jaar sterk groeide. Voor werkzoekenden betekent dit toenemende kansen op werk. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag als vrachtwagenchauffeur, expediteur en transportplanner.



Minder WW-uitkeringen in maart

Eind maart telde Groningen 6.137 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af met 94 uitkeringen (-1,5%) ten opzichte van vorige maand. Vooral onder WW’ers uit uitzendbureaus, horeca & catering, overige commerciële dienstverlening en detailhandel nam het aantal uitkeringen af. Daar tegenover staan sectoren waar de WW juist toenam in maart, zoals de industrie en zorg & welzijn. Eind maart 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-33,4%).

Regionaal veel kansen in transport & logistiek door sterke vacaturegroei

Ook in de sector transport en logistiek nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen verder af naar 184 eind maart 2022. In het afgelopen jaar halveerde het aantal WW-uitkeringen in deze sector bijna. Het aantal transport & logistieke vacatures in de provincie Groningen steeg fors naar 801 eind 2021. Tegenover een groeiend aantal vacatures staan steeds minder beschikbare werkzoekenden. Hierdoor zijn er veel kansen op werk. Bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur, expediteur en transportplanner.

Ook als taxichauffeur zijn er momenteel veel mogelijkheden. UWV heeft een convenant met Taxiwerq. Werkzoekenden kunnen via Taxiwerq hun taxipas halen, dit bestaat uit een praktijkexamen en een theorieexamen, waarna een werkplek wordt gezocht bij een taxicentrale in de buurt. De meest voorkomende vacatures zijn chauffeur leerlingenvervoer, chauffeur dagbesteding en chauffeur zorgvervoer. Deze functies zijn uitermate geschikt voor de wat oudere werknemer en voor werknemers die geen volle dagen (meer) willen werken.

Openstaande vacatures transport en logistieke beroepen

Naar verwachting blijven de personeelstekorten in de sector de komende tijd bestaan, doordat de economie groeit en er de komende jaren veel medewerkers met pensioen gaan. Wel zijn er onzekerheden over onder andere de wereldhandel en de brandstofprijzen. De Barometer arbeidsmarkt transport en logistiek geeft meer informatie, bijvoorbeeld over de impact van corona en ontwikkelingen in de verschillende deelsectoren.

Afname WW in Nederland

Eind maart telde Nederland 184.049 WW-uitkeringen. Dat is 2,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 187.610 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 3.561 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-1,9%). Een jaar eerder telde Nederland 282.186 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 98.137 uitkeringen, ruim een derde van het bestand (-34,8%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In maart nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind maart in de provincie Friesland 7.197 WW-uitkeringen; 1,8% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind maart 33,7% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in maart met 2,4% af tot 5.492. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 31,5%.

