Fietsende weggebruikers aangereden in Nieuw-Buinen en Stadskanaal

NIEUW-BUINEN, STADSKANAAL – In Nieuw-Buinen en Stadskanaal zijn vandaag personen op een fiets aangereden.

Vanmorgen vond om iets voor tien uur op de kruising van de Parklaan met het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen een aanrijding tussen een auto en een fiets plaats. Hierbij raakte fiets(st)er gewond. Het slachtoffer is met hoofdletsel per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Om vijf over half elf vanmorgen kreeg een fietsster op het fietspad tussen de Europalaan en Gelderselaan geen voorrang van een automobilist. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de vrouw gewond aan o.a. haar hoofd. Zij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist was in eerste instantie doorgereden, maar keerde te voet terug naar de plaats van het ongeval. Naar verluidt was hij niet in het bezit van een rijbewijs en verkeerde hij onder invloed van drank of drugs. Hij is aangehouden.

Foto’s (van Stadskanaal) en info 112 Regioflits