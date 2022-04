Inzet op sterkere bodemadviezen

GRONINGEN, DRENTHE – Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt Regionale Bodemteams op. Bodemadviseurs die zich willen aansluiten bij deze Regionale Bodemteams kunnen vanaf nu hun interesse doorgeven. In Overijssel/ Zuid-Drenthe en in Noord-Nederland worden in mei startbijeenkomsten gehouden en in de overige regio’s volgen deze binnenkort.

‘Wil je als bodemadviseur sterke(re) bodemadviezen geven, ervaringen met andere adviseurs uitwisselen en als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actualiteiten in jouw regio? Dan is aansluiting bij een Regionaal Bodemteam interessant voor jou’, stelt Dirk Johan Feenstra, landelijk DAW-projectleider.

Samen kennisagenda bepalen

Naast uitbreiding van hun netwerk en versterken van hun kennis is er voor bodemadviseurs meer ‘winst’ te halen uit deelname aan de Regionale Bodemteams. ‘Het is de bedoeling dat de adviseurs samen de kennisagenda bepalen binnen hun team. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van onderzoekers of experts om met hen in gesprek te gaan over actuele bevindingen uit het onderzoek, uitleg te krijgen over nieuwe (bodem)tools of informatie te ontvangen over relevante subsidieregelingen. Per Bodemteam begeleidt een procesbegeleider de bijeenkomsten en verzorgt de organisatorische kant’, aldus Feenstra.

Waarom bodemteams?

Als adviseur kan het soms een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. Er zijn verschillende visies rondom de bodem. Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar neer te leggen. Hierin spelen de Regionale Bodemteams een belangrijke rol.

Met de Regionale Bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het DAW zet in op de komst van tien Regionale Bodemteams, met tien tot vijftien agrarische adviseurs per team. Afhankelijk van onderlinge afspraken komt een Bodemteam drie tot zes keer per jaar bijeen. Deelname is kosteloos.

Startbijeenkomsten

Bodemadviseurs uit Zuid-Holland en West-Utrecht hadden eind maart de primeur met een eerste startbijeenkomst voor hun regio. Tijdens deze startbijeenkomst in Zegveld werd door Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer, het belang van de Bodemteams onderstreept. ‘Een integrale aanpak bereik je samen. De inzet van Bodemteams, waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld, is dan ook essentieel!’

De startbijeenkomst in Friesland, Groningen en Noord-Drenthe is op maandag 23 mei. Overijssel/Zuid-Drenthe volgt met een startbijeenkomst op dinsdag 24 mei. Voor de andere regio’s zijn er nog geen data bekend. Interesse? Sluit je dan vrijblijvend aan bij het Bodemteam bij jou in de regio. Meer informatie over de Bodemteams en de data vind je via www.agrarischwaterbeheer.nl/bodemteams

Achtergrond

Het oprichten van Regionale Bodemteams is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en is onderdeel van het traject Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie. Binnen het DAW werken boeren en tuinders aan voldoende en schoon water en een betere bodem.

Ingezonden