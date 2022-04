Koninklijke Erepenning voor Muziekvereniging Nieuw Leven

WINSCHOTEN – Vanavond reikte burgemeester Cora-Yfke Sikkema de Koninklijke Erepenning uit aan Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven. De Winschoter muziekvereniging kreeg de penning uitgereikt vanwege haar 100-jarig bestaan tijdens een feestelijk concert door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen in Cultuurhuis De Klinker.

Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven bestond op 20 april 2020 honderd jaar. Dit jubileum zou gevierd worden met het concert ‘Vrijland’ door de Johan Willem Friso Kapel in De Klinker. Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie kon het concert dat jaar en ook in 2021 niet doorgaan.

Nu, twee jaar later, werd het eeuwfeest van Nieuw Leven alsnog gevierd met het ANJER concert door de Johan Willem Friso Kapel. Tijdens dit ANJER concert staat de erkenning van de Nederlandse veteranen centraal staat. Het concert is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Comité Veteranendag.

Van fanfare naar harmonie-orkest

In de eerste jaren van haar bestaan was Nieuw Leven een fanfare met uitsluitend koperen blaasinstrumenten. Een aantal jaren later werd het omgevormd naar een harmonie-orkest met ook rietblazers en slagwerk.

Bij het 80-jairg bestaan op 22 april 2000 werd aan Nieuw Leven door het toenmalige gemeentebestuur van Winschoten het predicaat ‘Stedelijke Muziekvereniging’ verleend.

Al 100 jaar een bloeiende muziekvereniging

Nieuw Leven is na meer dan honderd jaar nog steeds een bloeiende muziekvereniging, bestaande uit de Concertband en de Melody Percussion Band. Beide bands zijn zeer succesvol. De Concertband werd éénmaal Nederlands Kampioen in haar klasse; de Melody Percussion Band zelfs driemaal.

Door steeds nieuwe wegen in te slaan, heeft Nieuw Leven tot op de dag van vandaag haar bestaansrecht bewezen. De muziekvereniging geeft regelmatig concerten bij diverse gelegenheden en activiteiten in Oldambt, maar presenteert zich muzikaal ook dikwijls buiten de regio Oldambt. Nieuw Leven is qua ledenbestand een ‘jonge’ vereniging. Vele generaties hebben in de loop der jaren een gedegen muzikale opleiding genoten aan de het Kunsten-centrum van De Klinker (voorheen de Muziekschool Oost-Groningen) en in het Leerlingenorkest.

Samen met Kunstencentrum De Klinker startte Nieuw Leven met workshop en demonstraties op de verschillende instrumenten op basisscholen in Oldambt. Ook bij de vereniging zelf kunnen de lessen worden gevolgd. Hiermee onderstreept Nieuw Leven het belang van het opleiden van toekomstige muzikanten en, niet in de laatste plaats, het plezier in muziek maken.

Ingezonden

Foto’s: Jan Glazenburg