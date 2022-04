DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Bij een ongeval op de Oldenburger Straße in Papenburg zijn gistermiddag om 16.40 uur twee personen gewond geraakt. Een 26 jarige bestuurder van een Mercedes C220 zag, toen hij linksaf de Gutshofstraße in wou slaan de tegemoetkomende Mercedes E200 van een 73 jarige man over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de 73 jarige zwaargewond. De veroorzaker van het ongeval liep lichtere verwondingen op. De schade bedraagt 17.150 euro

In de nacht van dinsdag op woensdag is op een terrein aan de Schützenstraße in Papenburg een poging gedaan om bij een tuinhuisje in te breken. Toen dit niet lukte zijn de daders er met een vlaggenmast vandoor gegaan. De schade bedraagt 100 euro.

Vanmorgen is bij een ongeval op de Umländerwiek links in Papenburg een71 jarige fietsster zwaargewond geraakt. De vrouw werd om 11.25 uur door een 77 jarige bestuurster van een VW over het hoofd gezien, toen deze de rotonde verliet. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

Dersum

Vannacht is om 01.50 uur op de A31 ter hoogte van Dersum een vrachtwagen met 5.000 kippen in brand gevlogen. Dit gebeurde nadat de trailer een klapband kreeg. De chauffeur wist nog op tijd de truck los te koppelen en deze veilig weg te zetten. De kippen hebben de brand niet overleefd. De weg is nog een groot gedeelte van de ochtend afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Lathen

Gistermorgen is tussen 7.05 en 10.00 uur op de Bahnhofstraße in Lathen een zwarte VW Golf aangereden. Hierbij raakte de linker buitenspiegel beschadigd. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.

Haren

Vanaf een bouwplaats aan de Ter Apeler Straße in Haren zij in de nacht van dinsdag op woensdag vier rioolbuizen, 20 koppelstukken, 20 palen en drie hekken gestolen. Ook werd een poging gedaan een trilplaat mee te nemen. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Meppen

Tussen 13 en 20 april zijn uit een wasgelegenheid bij een meer aan de Schlagbrückener Weg in Meppen twee roestvrijstalen wasbakken gestolen. De schade bedraagt 600 euro.

Weener

Gistermorgen controleerde de politie om half twaalf op de Neue Straße in Weener een 20 jarige bestuurder van een VW Golf. De Nederlander bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. Hij moest mee voor bloedonderzoek en kreeg een rijverbod opgelegd. De politie maakte proces-verbaal op.

Gisteravond om tien uur belandde een 40 jarige inwoner van Leer met zijn Audi A4 door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft van de Emsstraße (B436) tussen Weener en Leer. Hij kwam daar in botsing met een ambulance, die op de terugweg van een inzet was. De 59 jarige bestuurder daarvan raakte bij de aanrijding lichtgewond. Zijn 44 jarige bijrijder kwam met de schrik vrij. Ook de veroorzaker van het ongeval bleef ongedeerd. Beide voertuigen raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. De schade wordt op 25.000 euro geschat.

Gisteravond heeft een 34 jarige man om negen uur met een steen het glas van de toegangsdeur van het politiebureau in Weener ingeslagen. Hij deed dit uit frustratie omdat hij geen contact kreeg met een van de agenten. Vervolgens ging hij naast de beschadigde deur op de grond zitten. Getuigen belden de politie. De agenten stelden de identiteit van de man vast en maakten proces-verbaal op.

Emlichheim

Sinds februari vonden in Emlichheim en Laar meerdere auto-inbraken plaats. In een aantal gevallen werd daarbij een ruit van de auto’s ingeslagen. De buit bestond uit onder anderen geld, kleding en gereedschap. De politie heeft vandaag een compositiefoto van een verdachte vrijgegeven (zie foto). De man is tussen 1.70 en 1.75m lang en heeft een slank postuur. Hij wordt tussen 30 en 35 jaar oud geschat en draagt een baard. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.