Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje bij het Oldambtmeer

OOSTWOLD – Op woensdag 20 april organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond het Oldambtmeer. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandel-Struunroute vanuit Oostwold Oldambtmeer Finsterwolde en de Graanrepubliek 8 11 15 km wo 20-04-2022.

Wandelen werkt op tournee, deze keer een wandeling georganiseerd in een andere omgeving dan het oh zo mooie Westerwolde. Wandelaars willen ook wel es ergens anders wandelen. Voor de wekelijkse woensdagochtend wandelingen komen wandelaars uit vele windstreken ( 3 prov. en verder) dus niet alleen uit Westerwolde.

Motto voor de wandeling:

Gain diek, gain laand, gain leev’n? Moar den wel Westwolde aan zee!

Onder leiding wandelcoaches Van wandelen Werkt.

Startpunt: Pitch & Putt Golf Oostwold Hunningameer te Oostwold.

De route gaat door Oostwold, langs het Oldambtmeer (v.h. Hunningameer). Via het natuurgebied Riet, Finsterwolde, langs/door De Hardenberg, daarna het natuurgebied de Tjamme, langs de weidse polders en terug naar Oostwold. Over deze omgeving is veel te zeggen, zowel het heden als de historie. Deze wandeling gaat langs de trotse boerenhoeven en die rijzen op als burchten in het glooiende akkerland. Dit is de grandeur van de graanrepubliek, die nog tastbaar in steen is gegoten. Inmiddels moet de welvaart uit de recreatie komen, vele boerderijen hebben een bestemming gekregen als B&B of zijn verbouwd tot chique woonhuis.

Wetenswaardigheden tijdens de wandeling:

Startpunt: De Twee Oldambten:

Ver in de 19e eeuw café ontmoetingscentrum voor de boderijders. Hier werden de paarden gewisseld en gestald. Later was hier de eerste disco van de prov. Groningen. Vroeger was het ook een Hotel.

Voormalig Tramhuisje:

Klein wit huisje hoek Huningaweg/Hoofdstraat. Was ooit het stationsgebouw op lijn Scheemda-Finsterwolde. Spoorlijn werd geen succes werd stopgezet in 1884.

Hervormde Kerk:

Gebouwd in 1775. Torenklok gegoten, dateert uit 1807 door A.H. van Bergen. Heden komt het plafond naar beneden. Wordt met doeken tegengehouden en wordt eind van dit jaar gerenoveerd.

Boerderij met Viskenij:

Aan de Huningaweg staat een boerderij met een langwerpig, smal water ervoor. Boerderij gebouwd in 1882 op het terrein van de voormalige Hunningaborg.

In deze langwerpige vijver werd levende vis bewaard. Vis werd elders gevangen en in de Viskenij bewaard zodat arme deel van de bevolking in tijden van nood de vis kon eten.

Oldambtmeer/Blauwestad en Moushorn:

Oldambtmeet kun je niet missen, kunstmatig aangelegd en in 2005 werd hier door koningin Beatrix de opening verricht, door het openen van de kraan. Moushorn wordt het eerste gedeelte van de Huningaweg.

Horn betekent in het Gronings hoek en mous is boerenkool. Hier werd dan ook veel groente verbouwd.

Kikkerberg:

Hier is een zwaluwwand en veel vogels. Vroeger was het een afvalberg voor de boerderij aan de hoofdweg en is nu opgehoogd.

Kromme Elleboog:

Is genoemd naar de vorm van de weg. Vele arbeidershuisjes met moestuin. Boeren betaalden minder per uur i.v.m. moestuin.

Hardenberg is een streek ten zuiden van het dorp Finsterwolde.

De naam Hardenberg dateert uit de 17e eeuw. In 1639 werd gesproken over Hardenborch en de Hardenborger huizen. Hij zou verwijzen naar de vroeger aanwezige kleileem rug in het landschap (“berg”), die bestond uit ‘harde grond’.

De Tjamme natuurgebied:

Een ongerept stukje natuur tussen Beerta en Finsterwolde. Schotse Hooglanders zorgen voor het bijhouden van de plantengroei. Men kan alleen om het gebied lopen. De Tjamme zelf is volledig afgesloten voor publiek. De Tjamme bestaat uit bos, graslanden en een groot moerasgebied. Dit is bij uitstek geschikt voor vogels en reeën en er komen dan ook vele soorten vogels voor in het gebied. Het oudste deel van de Tjamme is zo’n 200.0000 jaar ontstaan door aardverschuivingen.

Kunstwerk de Tjamme heet ‘Herinnering aan een plek, een beeld voor een bos’.



Na de Tjamme wordt er doorgewandeld door de vele straten van Oostwold/Finsterwolde met bekende namen van CPN-ers. Ook wandel je daarna zo’n beetje op de grens van veen Oldambt en klei Oldambt.

En dan maar weer terug door natuur/ bos naar het startpunt in Oostwold.



Slogan voor Oostwold: in Oostwold dachten de inwoners , Amsterdam heeft de slogan: Amsterdam heeft het, Groningen: er gaat niets boven Groningen, Winschoten: De roos in de regio. En Oostwold? Oostwold ontbreekt in dit illustere rijtje. Door dhr. Uffen werd de slogan : ” …. Gelukkig in Oostwold” geopperd. Vlgs. dhr. Uffen kun je met deze slogan vele kanten op, b.v. : je woont…. gelukkig in Oostwold, je werkt ….gelukkig in Oostwold etc. In de toekomst zal “… gelukkig in Oostwold” dus bij elke voorkomende gelegenheid gebruikt worden er zelfs een logo ontworpen.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Ooldrik Modderman HIER vindt u de foto’s.

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Andrea Weits, Els van Hoof, Eltjo Glazenburg, Jan Meijer en Ooldrik Modderman.

Ingezonden