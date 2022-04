Wethouder Giny Luth opent beweegtuin voor ouderen in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WOLKENVELDEN | VOORLOPIG WEINIG REGEN

Voorlopig is het net als gisteren een zonnige dag met windkracht 3 tot 4, en een temperatuur die rond het middaguur oploopt tot een graad of 12. In de loop van de middag stijgt dat door naar zo'n 16 graden, er blijft windkracht 3 tot 4 uit noordoost tot oost. Maar vanuit Duitsland komt er wat meer bewolking aan, en eind van de middag en vanavond kan het door die bewolking nogal grijs worden. Vannacht en morgen blijven er vrij veel wolkenvelden met morgenochtend weliswaar een paar mooie zonnige perioden, maar morgenmiddag zou er uit de wolken ook een kleine bui kunnen vallen. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond 16 graden, minimum komende nacht rond 6 graden. In het weekend krijgt de zaterdag weer wat meer zon te zien (dan wordt het 17 á 18 graden), maar zondag is het overwegend bewolkt en blijf het bij een graad of 15. Het lijkt dit weekend nog droog te blijven, na het weekend neemt de kans op enkele buien toe maar of er dan veel valt is ook dan nog twijfelachtig.