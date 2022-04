Alteveerster dames fietsen voor Beko en Gerda tijdens Alpe d’HuZes￼

Op 2 juni 2022 zullen Janine Kruiter en Annelieke van Hoorn deelnemen aan de Alpe d’HuZes, dit is een evenement waarbij zij de Alpe d’Huez zullen beklimmen om geld in te zamelen voor meer onderzoeken naar de ziekte kanker. In het bijzonder voor Beko (vader Janine) en Gerda (tante Annelieke).

Beko en Gerda

In april 2015 kregen we te horen dat Beko ernstig ziek is. Hij kreeg de diagnose prostaatkanker met uitzaaiing. Tot ons grote verdriet is Beko 25 april 2021 op 57-jarige leeftijd overleden. Gerda kreeg in december 2017 de diagnose darmkanker, hiervan is ze na een operatie in april 2018 schoon verklaard. In april 2019 kreeg zij de diagnose hersentumor, hieraan is ze tot ons grote verdriet op 27 mei 2020 overleden.

Alpe d’HuZes

5.000 wielrenners, alleen of in teamverband, zullen in één dag tot 6 keer de beklimming van Alpe d’Huez en zijn legendarische 21 bochten beklimmen. Een evenement dat in Nederland mythisch en bekend is om zijn 14 km en 1120 meter hoogteverschil. Met de fiets, lopend of lopend, het doel is om op dezelfde dag maximaal 84 km en 6700 hoogtemeters af te leggen! Het doel van deze zes beklimmingen (Zes betekent 6) is het inzamelen van donaties voor het KWF, de landelijke en officiële stichting in Nederland voor de strijd tegen kanker.

Steun ons en doneer

Wij vinden het vreselijk om te zien wat deze ziekte met je doet en daarom gaan wij op 2 juni 2022 de Alpe d’HuZes fietsen om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar deze ziekte. Ons streefbedrag is 5.000 euro, maar hiervoor zijn we jullie hulp nodig! Helpen jullie ons de berg op? Doneer dan via: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/TeamBekoGerda

