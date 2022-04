Orgelconcert door Bouko Tiggelaar in Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 22 mei om 16.00 uur geeft Bouko Tiggelaar een orgelconcert op het mooie Snitger-Freijtag orgel van de Magnuskerk in de Bellingwolde.

Bouko Tiggelaar heeft als organist het orgel al vele malen koren begeleid. In die rol heeft hij ook al veel orgelsolo’s op zijn naam staan in Bellingwolde. We waren daar zo van onder de indruk, dat we hem uitgenodigd hebben om een orgelconcert te geven. Bouko Tiggelaar is een bevlogen musicus, want naast organist ook dirigent van zeer bekende koren als het Chr. Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekala en van kamerkoor Bel Canto uit Winschoten. Daarnaast is hij ook nog organist van het St. Vituskoor uit Winschoten. Alle koren zijn met enige regelmaat bij ons in de Magnuskerk te beluisteren.

Het belooft weer een mooi programma te worden. Voor de pauze is de keuze gevallen op werken van Johann Speth, Georg Böhm, Dietrich Buxtehude en Johann Sebastian Bach. Van Bach komen o.a. delen uit de ‘Acht kleine Praeludien und Fugen’ aan bod. Na de pauze staan werken van Felix Mendelssohn, Gustav Merkel en Charles Tournemire op het programma.

We zijn ervan overtuigd, dat het weer een prachtig muzikaal feest wordt en we willen het concert dan ook van harte bij aanbevelen! In de pauze wordt er, zoals gewoonlijk koffie en thee geserveerd.

Ingezonden door Hensen Trenning