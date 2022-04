Team Wens Marathon, samen de marathon lopen voor goede doelen

NOORDOOST-NEDERLAND – Team Wens Marathon is een nieuw recreatief marathonteam in Oost-Groningen en -Drenthe. Het team debuteerde met drie lopers tijdens de afgelopen Rotterdam Marathon. Het team biedt (beginnende) marathonlopers de gelegenheid om samen toe te werken naar het lopen van deze magische afstand. Daarnaast is het doel om met het lopen van de marathon geld in te zamelen voor goede doelen.

“Onze ambitie is om elk jaar met een team mee te doen aan de Rotterdam Marathon”, vertelt initiatiefnemer Johannes Houwen. Eerder deze maand liepen Frekie Jongsma uit Finsterwolde, Arjan Reit uit Wedde en Jan Johan ten Have uit Onstwedde als Team Wens Marathon in Rotterdam.

De teamleden krijgen een herkenbare teamoutfit. Ook trainde het team af en toe gezamenlijk in aanloop naar het evenement. “Wie voor het eerst een marathon wil lopen, kan met veel vragen zitten: hoe bereid ik me optimaal voor? Wat is een goed trainingsschema? Hoe zit het met voeding? En nog veel meer. Daarbij kun je veel van elkaar leren. Team Wens Marathon wil lopers bij elkaar brengen, zodat ze elkaar handvatten kunnen bieden. Heel belangrijk vinden wij bovendien de sfeer. We hopen elkaar zo te steunen dat de teamleden het met elkaar de aanloop, de marathon en het delen van ervaringen naar afloop optimaal beleven”, vertelt de initiatiefnemer. “Er is binnen het team veel ruimte voor eigen initiatieven, bijvoorbeeld om vaker samen te gaan trainen of als team deel te nemen aan andere hardloopevenementen.”

Groot Westerwolde Tocht

Team Wens Marathon is meer dan alleen marathon lopen. Vanuit het team wordt dit jaar de Groot Westerwolde Tocht georganiseerd. Dit is een wandel- en hardlooptocht over 10 en 15 plus fietstocht over 35 kilometer op zaterdag 28 augustus, die eindigt in hartje Wedde. In dat dorp houdt Team Wens Marathon die dag ook de Quincy Run, een kidsrun door Wedde voor basisschoolkinderen uit Westerwolde. Na afloop is er in Wedde feest met live-muziek. De inleg die de deelnemers betalen, gaat tot op de laatste cent naar het goede doel van dit jaar: Wensambulance Noord-Nederland.

Zowel beginnende als ervaren recreatieve marathonlopers die graag – deels en vrijblijvend – samen willen toewerken naar de Rotterdam Marathon 2023 en die willen lopen voor een goed doel, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Johannes Houwen, tel. 06-20099132.

Ingezonden