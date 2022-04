Willem Molema lanceert boek: ‘Roering in de Wiekeborg’

BOURTANGE – Vanmorgen vond de presentatie van het boek ‘Roering in de Wiekeborg’, geschreven door Willem Molema plaats.

In CaféRestaurant ’s Lands Huys in de vesting Bourtange vond vanmorgen de presentatie van het boek ‘Roering in de Wiekeborg’, geschreven door Willem Molema plaats. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela.

Willem Molema (Veendam, 1952), voormalig journalist, is auteur en eigenaar van B&B de Wiekeborg in Oude Pekela. Hij schreef eerder boeken over de teloorgang van het betaalde voetbal in Veendam, voetbalstadion de Langeleegte, de voetbalclub Veendam 1894 (100 en 125 jaar) en de Tweede Wereldoorlog (‘Valse Diagnoses’). Daarnaast stelde hij onlangs een historisch fotoboek over de gemeente Veendam samen.

Korte omschrijving van het 224 pagina’s tellende boek:

Wat doen inwoners van India, Canada, Verenigde Staten, Japan, Iran, Israël, Libanon en meer dan veertig andere landen in hemelsnaam in Oude Pekela? Die vraag krijgt Willem Molema, auteur en eigenaar van Bed & Breakfast de Wiekeborg in Oude Pekela, regelmatig voorgelegd. Een vraag die niet in een paar zinnen valt te beantwoorden, maar wel in een boek. Daarin gaat Molema veel verder en dieper dan de bekende Tv-serie Bed & Breakfast laat zien. Waar de TV-serie stopt, begint dit boek. Niet eerder verscheen in Nederland een boek over een B&B met zoveel uit het leven gegrepen verhalen. Een intrigerend boek. Niet over haakjes, lampjes, stofnesten en de kwaliteit van de bedden, maar over mensen uit alle hoeken van de wereld. Heel anders. Grappig, spannend, ontluisterend, serieus, komisch, verrassend en ondeugend. Ontroerende verhalen over gasten, hun verblijf en hun achtergrond. Gebeurtenissen in en rond de B&B die voor veel beroering zorgen. Kortweg gezegd: ontroering en beroering komen samen in de titel van dit boek: ‘Roering in de Wiekeborg’.

Foto’s: Jan Glazenburg