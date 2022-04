De Schanskers winnaars pubquiz Buurtvereniging Onze Buurt

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 23 april, 09.00 uur door John Havinga

VOORLOPIG NAUWELIJKS REGEN | ENKELE BUITJES ZONDAG EN MAANDAG

Vandaag starten we met flinke zonnige perioden en vanmiddag verschijnen er af en toe enkele kleine stapelwolkjes. De zon heeft echter de hoofdrol en het wordt daarbij vanmiddag ongeveer 17 graden. Er staat wel een vrij krachtige oostenwind (4-5) en dan met vlagen nog iets sterker. Dat betekent dat het wellicht niet zo warm aanvoelt, als de thermometer aangeeft. Morgen hebben we ook zon en wolken en we hebben nog redelijke zonnige perioden, het is niet helemaal uitgesloten dat er morgen in de namiddag en avond wat buitjes komen. Maandag zal het meestal bewolkt zijn met in de ochtend nog enkele buijtes. In de middag is het weer droog en dan is er een noordenwind en wordt het duidelijk frisser met middagtemperaturen rond 13 à 14 graden. Die temperatuur is ook de rest van de week onder-normaal want gemiddeld is het in de laatste week van april zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het met maxima van 13 tot 15 graden dus duidelijk te koel voor de tijd van het jaar. Het weer is dan wisselend met opklaringen en wolkenvelden. En er valt dus waarschijnlijk geen regen.