Dit was er vandoage in Diverdoatsie

Luuk Houwing begon het programma mit zien verhoal vanoet Heubeltje buren



Van Gerard Brunink, noamens Albatros en Andries Brans noamens OCBP( Oranje Comité Pekela) kregen wie een overzicht van wat er staait te gebeuren in Pekela tiedens de feestelijkheden rond Koningsdag.

Het Oranje Bevrijdingsconcert op zoaterdag 30 april met mitwaarken van het Grunniger Christelijk Mannenkoor Albatros in de Nederlandse Hervormde Kerk van Nieuwe Pekela.

Er zal ook een ofvoardiging van de OCBP aanwezig wezen bie de herdenking van gevallenen op 4 maai, woar bie de verschillende monumenten kransen legt worden.



Andries Brans vertelde hail bevlogen over Siep&Co Stichting industrieel Erfgoed Pekela Ontwikkeling.

Een geweldig initiatief woar veul vrijwilligers aan mit waarken en er is ook nog ruumte veur meer vrijwilligers. Veur meer info kiek op www.siepco.info



In het tweide uur was Dethmer Boels der om te vertellen over de 35ste Oost Groninger Rijwieldriedaagse.

Dei wordt reden op 17, 18 en 19 maai, start elke dag vanaf 09.30u. vanaf het Dorpshuis De Voortgang in Wedde. Veur meer info tel. 06-83808770 of rddwedde@gmail.com. Of op hun webstee www.realsite.nl

Ook was vanmorgen bie ons drs Alie Noorlag. Dat is al zo’n beetje traditie dat Alie rond dizze tied bie ons komt. Wie goan het din hebben over herdenken/gedenken en hou belangriek dat is, nog steeds!

Het leggen van Stolpersteine kwam ook nog weer ter sproake. Wie hebben kinnen lezen dat dat pas in Valthermond ploats vonden het. Over de herdenkingen in Stadskanoal woar Alie heur biedroage aan levert en over de Internationale Herdenking* Kundgebung In Esterwegen op 7 maai en op 8 maai de joarlijkse hedenkingsbieainkomst op de begroafploats Bockhorst-Esterwegen. Doar worden de slachtoffers van het fascisme herdacht.



Geluud en foto’s: Gert Wubs

Soamenstelling en presentoatie: Janny de Vries