Extra filmavond Ter Apel en omstreken in ’40 – ’45

TER APEL – Op dinsdagvond 3 mei is er opnieuw de gelegenheid om de film van Jaap Kat, ‘Ter Apel en omgeving in ’40 – ’45’ te zien. De vorige edities werden door de bezoekers goed ontvangen en de belangstelling was groot. Om iedereen de gelegenheid te geven om de film te kunnen zien wordt op dinsdagavond 3 mei de film opnieuw vertoond in de Bibliotheek van Ter Apel. De film is zo’n compleet mogelijk overzicht van wat er in de Tweede Wereldoorlog zich afspeelde in Ter Apel en omgeving en geeft een duidelijke indruk van mobilisatie tot bevrijding. De inleiding van deze film wordt verzorgd door de heer Jaap Spanninga. De heer Spanninga was 13 jaar toen de oorlog begon. Voordat de film begint zal hij zijn herinneringen aan het Ter Apel van de jaren 30 en 40 met ons delen.

Voor de filmavond kunt u reserveren via de agenda van de Bibliotheek van Ter Apel. www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde. Kosten voor deze voorstelling: € 5,00, incl. koffie en thee. Aanvang 19.00 uur bibliotheek Ter Apel.

In de bibliotheek heeft Jaap Kat de Bibliotheek ingericht met foto’s, posters en materialen uit deze periode. Marco Wolters, verzamelaar, stelt ook een deel van zijn collectie beschikbaar. Door deze combinatie kan de bezoeker een indrukwekkende en complete expositie over Ter Apel en omgeving in de Tweede Wereldoorlog verwachten. De expositie is iedere dag te zien tot eind juni. Deze is gratis te bezichtigen.

