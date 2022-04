Jakob Pronk uit Winschoten start hoopgevend bij halve finale NK dammen

WINSCHOTEN – Zaterdag 23 april zijn in Rotterdam en Huissen de 32 dammers gestart met de eerste twee ronden in de halve finale om de NK titel dammen. De vier gelijkwaardige groepen, qua speelsterke, werken de komende weken een zogenaamd “rond toernooi” af. De nummer 1 en 2 uit elke groep plaatst zich vervolgens voor de NK finale die eind dit jaar plaats vindt. Jakob Pronk uit Winschoten reisde als Provinciaal Gronings kampioen af naar het Gelderse Huissen, waar Jakob het zaterdag in de eerste wedstrijd opnam tegen Jan van Dijk uit Wolvega. Jan legde de basis voor de latere zege met een doorbraak op de “korte vleugel” van Jakob. Desondanks speelde Jakob in principe, tot het middenspel, een goede partij tegen Jan van Dijk. In de tweede ontmoeting besliste Jakob, in het middelspel, de partij tegen Douwe Edelenbos, hetgeen Jakob beide punten opleverde. Met deze twee uitslagen staat Jakob op een keurige vierde plaats in het tussenklassement.

Uitslagen 1e ronde

Dirk Joosten – Anton van Berkel 1 – 1

Jos Stokkel – Douwe Edelenbos 2 – 0

Jakob Pronk – Jan van Dijk 0 – 2

Coen Bommel – Martin van Dijk 1 – 1

Uitslagen 2e ronde

Anton van Berkel – Martin van Dijk 1 – 1

Jan van Dijk – Coen Bommel 0 – 2

Douwe Edelenbos – Jakob Pronk 0 – 2

Dirk Joosten – Jos Stokkel 1 – 1

3e en 4e ronde op zaterdag 30 april

Zaterdag 30 april begint Jakob Pronk met wit tegen Dirk Joosten. Na de middag om 15.00 uur hanteert Jakob de zwarte schijven tegen GMI Jos Stokkel. De in Hoogezand geboren Jos Stokkel is de enigste Internationale Grootmeester in deze groep. Daarnaast is Jan van Dijk MF (Landelijk Meester) en Anton van Berkel MI (Internationale Meester)

Stand Groep C halve finale NK

Coen van Bommel 2 – 3 Jos Stokkel 2 – 3 Jan van Dijk 2 – 2 Jakob Pronk 2 – 2 Dirk Joosten 2 – 2 Martin van Dijk 2 – 2 Anton van Berkel 2 – 2 Douwe Edelenbos 2 – 0

Programma 3e ronde zaterdag 30 april start om 9:30 uur

Jos Stokkel – Anton van Berkel

Jakob Pronk – Dirk Joosten

Coen Bommel – Douwe Edelenbos

Martin van Dijk – Jan van Dijk

Programma 43 ronde zaterdag 30 april start om 15:00 uur

Anton van Berkel – Jan van Dijk

Douwe Edelenbos – Martin van Dijk

Dirk Joosten – Coen Bommel

Jos Stokkel – Jakob Pronk

