Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 april, 09.00 uur door John Havinga

ENKELE BUITJES LATER VANDAAG EN MORGEN | LANGE TERMIJN DROOG

We hebben zon en wolken en eerst flink wat zon maar later vanmiddag en morgen krijgen we meer bewolking. Plaatselijk zijn er vanavond, vannacht en morgenochtend enkele buitjes mogelijk. Het wordt vanmiddag ongeveer 14 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind (4-5). Morgen in de ochtend buitjes, in de middag droog en het zal meestal bewolkt zijn. In de middag wordt het al gauw weer droog en dan is er een noordenwind met middagtemperaturen rond 13 à 14 graden. Die temperatuur is ook de rest van de week onder-normaal want gemiddeld is het in de laatste week van april zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag halen we dat niet. Het wordt de komende dagen maximaal 13 tot 15 graden. Er zijn vaak brede opklaringen, afgewisseld door (stapel)wolken en het blijft droog. Sowieso is het te droog deze maand en ook vorige maand.