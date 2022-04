Dodenherdenking 4 mei Wedderveer 2022

WEDDERVEER – Gelukkig kan het weer en vindt er woensdag 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument in Wedderveer. Tijdens de herdenkingsplechtigheid herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld, onderdrukking, racisme en terrorisme sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zowel in oorlogssituaties als bij vredesoperaties. Het 4 mei-comité nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aan het programma bij de het monument te Wedderveer worden eerst om 19.00 uur bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op het kerkhof in Blijham.

Programma Wedderveer

We verzamelen zoals gebruikelijk om 19.30 uur bij de Albert Wubsbank in Wedderveer. Om 19.40 uur vertrekken we in een stille tocht van de Albert Wubsbank naar het monument. Hier zullen we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen. Rond 20.30 uur zijn we weer terug bij de Albert Wubsbank en is de herdenking afgelopen.

Bij de herdenking wordt medewerking verleend door leerlingen van de basisscholen uit Westerwolde Noord. Toespraken zullen worden gehouden door een wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde en de voorzitter van het 4 mei comité Westerwolde Noord. De plechtigheid wordt muzikaal omlijst door muziekvereniging D.O.K. te Blijham. Voor mensen die niet lang kunnen staan zijn er stoelen aanwezig.

Bloemen leggen

Organisaties of personen die dit graag willen kunnen zich aanmelden bij ondergetekende om bloemen te leggen tijdens de plechtigheid in Wedderveer, dit wel uiterlijk 3 mei. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om op persoonlijke titel een bloem te leggen. Dit laatste hoeft u niet van tevoren aan te melden. Het 4 mei comité stelt uw aanwezigheid bij deze herdenking bijzonder op prijs. Wij hopen u dan ook graag 4 mei aanstaande te mogen begroeten.

Ingezonden