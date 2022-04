Echtpaar Meijer 70 jaar getrouwd

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOEL EN KANS OP EEN BUI | VANAF MORGEN MEER ZON

Het weerbeeld is vannacht sterk veranderd. Want er is veel bewolking gekomen en er is uit de bewolking vanochtend ook kans op een paar kleine buien. Maar sommige plaatsen blijven droog en ook vanmiddag valt er alleen lokaal wat regen. Vooral in het zuiden van Westerwolde en in Drenthe kan plaatselijk wat regen vallen. Veel zon is er eerst nog niet, later vanmiddag en vanavond komen er uit het noorden meer opklaringen. Het wordt zo'n 14 á 15 graden en er staat bij ons een zwakke tot matige noordenwind, bij de Wadden staat een vrij krachtige wind. Morgen zijn er meer zonnige perioden met vooral wat stapelwolken. Ook dan is er een zwakke tot matige noordoostenwind, maximum dan rond 13 graden en minimum komende nacht rond 5 graden. En op woensdag is het Koningsdag: ook dat zal een dag worden met zonnige perioden en vooral wat stapelwolken. Het wordt dit jaar een droge en 's ochtends ook frisse Koningsdag, met een temperatuur is de vroege uren van 2 tot 5 graden, en middagtemperaturen van 12 tot 14 graden. Na donderdag is er tot en met het weekend weinig verandering en dat betekent vrij koude nachten en overdag regelmatig de zon, maar ook aanhoudend droge omstandigheden.