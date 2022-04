Een dozijn doelpunten bij Veelerveen – DWZ

VEELERVEEN – Afgelopen zondag ontving de voetbalvereniging Veelerveen de mannen van DWZ uit Zuidwending. Ook deze 16e competitiewedstrijd wisten de geelhemden te winnen, waardoor het team nog steeds ongeslagen is in de vijfde klasse C.

Voortvarende start

Veelerveen begon voortvarend aan de wedstrijd, maar wist dit niet om te zetten in goals. Daarna volgde een fase waarin de thuisploeg wat slordiger was en het zichzelf onnodig moeilijk maakte. Na een minuut of 20 wist Jelle Oost de bevrijdende 1-0 te maken. Kort daarop scoorde ook Yannick Kruizinga: 2-0.

Nadat Jeffry van der Veen later in de zestien onderuit gehaald wordt, benut hij zelf de toegekende strafschop (3-0).

Vlam in de pan

Als Yannick Kruizinga daarna zijn tweede maakt en de vierde voor Veelerveen slaat de vlam in de pan. Een speler van DWZ krijgt een tweede gele kaart en wordt met rood van het veld gestuurd. Dit tot ongenoegen van de bezoekers die en masse het veld aflopen. De scheidsrechter last een pauze in en na een minuut of 10 wordt de eerste helft weer hervat, waarin Veelerveen nog twee keer weet te scoren. Jelle Oost maakt de 5-0 en de voorzet van Jesse Bergman wordt door Yannick Kruizinga binnengekopt, waarmee de ruststand werd bepaald op 6-0.

Tweede helft

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Veelerveen is duidelijk de betere ploeg, maar af en toe wat slordig in de passes. Bijna weet DWZ daarvan te profiteren, maar een doelpunt blijft uit. Ook in deze tweede helft wordt door Veelerveen nog zes keer gescoord en krijgen drie wisselspelers de nodige speelminuten: Yoran Reit, Jacky Oosterbaan en Olaf Gijben. Twee daarvan weten ook het net nog te vinden:

7-0 Yannick Kruizinga

8-0 Jeffry van der Veen

9-0 Jeffry van der Veen

10-0 Yoran Reit

11-0 Olaf Gijben

12-0 Jeffry van der Veen

De fotografen Reinier Edens en Tedo Swarts maakten mooie foto’s van de wedstrijd.