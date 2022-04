Een nieuw 4-mei comité in Westerwolde Noord

WESTERWOLDE (NOORD) – In Westerwolde Noord is een nieuw 4-mei comité gevormd.

Het 4 mei comité is altijd een organisatie geweest vanuit de burgerlijke gemeente Bellingwedde om de herdenking in Wedderveer (en bij de graven op het kerkhof in Blijham) te organiseren. De burgemeester en een ambtenaar samen met de voorzitter/ceremoniemeester vormden het comité. Later is hier een afgevaardigde vanuit de veteranen en DOK (muziekvereniging Blijham) bij gekomen. Na het samengaan van de gemeenten Bellingwolde en Vlagtwedde kon het comité geen aanspraak meer maken op het feit dat zij een comité vanuit de gemeente Westerwolde is. Er zijn namelijk in de gemeente Westerwolde meerdere 4-mei comités in dorpen in onze gemeente.

Aangezien wij in voormalig Bellingwedde een lange traditie hebben om samen met de dorpen één herdenking te houden wilden wij dit graag zo blijven doen. Vertegenwoordigers uit de dorpen (dorpsraden of andere organisatie die een dorp vertegenwoordigen) zijn gevraagd om samen en nieuw 4-mei comité te gaan vormen. En dit is gelukt. In het nieuwe comité zitten afgevaardigden vanuit: st. 5 mei Bellingwolde, dorpsraden Blijham, Vriescheloo en Wedde, Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en St. Vesting Oudeschans. Daarnaast zit er een vertegenwoordiger van DOK, de veteranen en de gemeente in het comité en de voorzitter.

Het oude comité is blij dat we op deze nieuwe manier vanuit onze dorpen invulling kunnen blijven geven aan het herdenken op 4 mei in Wedderveer aan een periode die wij nooit mogen vergeten.

Met vriendelijke groet, namens het 4-mei comité Westerwolde Noord,

Astrid Lüürssen, voorzitter 4 mei comité Westerwolde Noord