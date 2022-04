Expositie ‘De Schoonheid van de Vergankelijkheid’ in Roswinkel

ROSWINKEL – ‘De Schoonheid van de Vergankelijkheid’ is het thema van de expositie die van 15 mei tot 1 augustus te bewonderen is in Galerie Sophie in Roswinkel. Verschillende kunstenaars van SDK (omgeving Hoogeveen) en VTNL (Noord-Drenthe) exposeren er met hun werken rondom dit thema. De feestelijke opening van de expositie vindt plaats op 15 mei van 14.00 tot 16.00 uur, onder muzikale begeleiding van Marco Warta. In kunst geïnteresseerde bezoekers zijn van harte welkom om de werken te komen bekijken in de expositieruimte aan de Boetseweg 25 in Roswinkel. De galerie is in de weekenden geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

Over de galerie

Galerie Sophie is een expositieruimte in het Drentse Roswinkel. Van 1 mei tot 1 november zijn er exposities met wisselende thema’s. Er is ruimte voor groepsexposities en solo exposities van professionele kunstenaars. Drijvende kracht achter de galerie is kunstenaar Sophie Mellema-Manschot.

Over Sophie Mellema-Manschot

Sophie Mellema-Manschot studeerde in 1965/1966 aan de Akademie van Minerva in Groningen (verwant aan de mode) en van 1986 tot 1991 aan de AKI in Enschede. Technieken: fotogrammen, oliepastels, gemengde technieken en grafiek, met als voornaamste onderwerp de industrie.

Alternatieve route i.v.m. de Meimarkt

I.v.m. de Meimarkt is de galerie via een alternatieve route bereikbaar!

Vanaf de N391 en Nieuw-Weerdinge:

In Roswinkel over de Roswinkelerstraat richting Emmercompascuum rijden.

Direct na afslag 391: 1e weg links (Zanddijk).

1e weg rechts (Boetseweg).

