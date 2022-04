Heerlijke blues in MFA Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Zaterdag verzorgde Schipper en Bemanning een optreden in MFA Ons Noabershoes.

Zaterdagavond 23 april 2022, kwart voor zes, ’s avonds. Een rode bus staat reeds geparkeerd voor MFA Ons Noabershoes. De bestuurder is bezig om allerlei koffers en flightcases uit de bus te halen en zet ze voor de deur van het eetcafé. Het is Kees Schipper, juist aangekomen uit Brabant om vanavond een optreden te verzorgen, samen met zijn Bemanning: Mark Eshuis, de drummer en de in de stad Groningen geboren basgitarist Dennis Hemstra.

De Bemanning is nog onderweg. We schudden Kees de hand. Even bijpraten en dan weer verder met het uitladen van de apparatuur. We helpen hem even mee. Nanda slingert de koffieapparatuur aan. Een kop verse koffie gaat er altijd in na zo’n drie uur autorijden. Gitaren worden uitgeladen, nog meer flightcases, in allerlei formaten en gewichten, volgen. Alles gaat door naar het eetcafé waar het optreden zal plaats vinden. Na een kwartiertje verschijnen ook Ronnie en John (op de gebruikelijke klompen). Zij ondersteunen Kees met allerlei zaken.

Het zonnetje schijnt nog lekker en de mannen hebben wel zin in een drankje die ze nuttigen op het terras in de zon. Kees geniet van z’n onafscheidelijk sigaretje. De Bemanning arriveert inmiddels ook. Wederom even handen schudden en bijpraten. Dan gaan ze aan het werk. De boel wordt opgezet. Het is onvoorstelbaar wat de mannen allemaal aan apparatuur bij zich hebben. Er worden kabels ingeplugd. Microfoons aangesloten en getest. Het geluid wordt gecheckt, staan de boxen goed? Drums en gitaren worden getest.

Het is inmiddels half acht, de eerste bezoeker komt inmiddels binnen. Had een andere begintijd in gedachten. Gaat eerst nog even bij dochter langs om later terug te keren. Kwart voor acht, alles lijkt gereed; Schipper & Bemanning draaien warm met een instrumentaal nummer. Ze zijn er klaar voor. Tijd voor een warme maaltijd. Belangstellenden komen inmiddels binnen en zoeken een plekje aan een tafeltje, anderen gaan voor de statafel.

Tegen kwart voor negen, komt Schipper & Bemanning op. Een vol eetcafé ontvangt de mannen met enthousiast applaus. Het begin van een heerlijke avond blues, bluesrock, bluesballads met nummers van o.a. Robben Ford, Matt Schofield, Robert Johnson, Freddie King, Joe Bonamassa, Fleetwood Mac e.v.a. Dit alles in twee sessies van ieder ruim een uur. Daarbij nam Kees de zang voor z’n rekening, soms bijgestaan door Dennis met backing vocals.

De nestor van de Nederlandse blues scene excelleerde daarbij op gitaar, waarbij ruige, harde tonen werden afgewisseld met sublieme loopjes. Drummer Mark Eshuis, al vele jaren spelend in diverse bands (o.a. 10 jaar gedrumd in de Margriet Eshuis Band), zorgde met voortreffelijk strak drumwerk afgewisseld door subtiele, speelse invloeden voor een solide basis van het geheel. Hij werd daarin op een zeer gedegen wijze bijgestaan door de in de stad Groningen geboren Dennis Hemstra, tegenwoordig wonend in Utrecht, op de basgitaar. Een muzikaal trio, van een hoog niveau, met volop ruimte voor de individuele kwaliteiten van een ieder. Kees zorgt hierbij op de voor hem kenmerkende manier voor de interactie met het enthousiaste publiek.

Na zo’n tweeënhalf uur volop genieten door allemaal liefhebbers, kwam er een eind aan een prachtig optreden. Een warm applaus was hun aandeel.



Zaterdag 28 mei krijgen de optredens in MFA Ons Noabershoes een vervolg met een optreden van de europa’s nr. 1 outlaw country tribute band, de Slow Movin Outlaws. Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch: 0657392348 of 0625045014.

Ingezonden