Kijk naar BiebLab Live: hét jeugdprogramma van de bibliotheek

GRONINGEN – Kijk vrijdag 29 april naar BiebLab Live: hét jeugdprogramma van de bibliotheek. Deze maand spelen we in de uitzending een Kahoot Quiz en ontmaskeren we imposters in Among Us.



Kijk elke maand naar BiebLab Live. Vanuit de BiebLab studio maken Arnoud, Yorick en Jolanda van de Groningse bibliotheken er weer een doldwaze show van.

Doe deze maand vanaf de bank mee aan een 30-minuten-quiz via Kahoot (15.15 uur) of ontmasker de imposter in Among Us (16.15 uur). Vrijdag 29 april kan je ook kijken naar de BiebLab miniserie ‘De mysterieuze verdwijning van Dash’ en het gamejournaal met Arnoud.

Mis dus niks van je favoriete YouTubers van de bieb. Schakel vrijdag 29 april om 15.00 uur in bij BiebLab Live en kijk mee via youtube.com/bieblab.

Ingezonden