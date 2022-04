DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmiddag is bij een ongeval op de Splitting rechts een 32 jarige vrouw gewond geraakt. De VW Scirocco van het slachtoffer werd om 12.50 uur over hoofd gezien door een 19 jarige bestuurder van een VW T-Roc toen hij vanaf de Splitting links naar de Splitting rechts reed. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de VW Scirocco in het kanaal terecht. De bestuurster is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Gisteren is tussen 01.00 en 08.00 uur bij een woning aan de Schäfereiweg in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. Hierbij raakte de terrasdeur beschadigd. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Lathen

In de nacht van 17 en 18 april is een blauwe Opel Astra bekrast. De wagen stond aan de kant van de Kathener Dorfstraße in Lathen geparkeerd. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen.

Weener

Vrijdagmiddag is door de grenspolitie om 14.20 uur op de A31 ter hoogte van Weener een gezochte 24 jarige man uit Albanië aangehouden. De man werd door de Duitse Justitie gezocht vanwege het dealen van verdovende middelen in 2020. Hiervoor was hij twee keer veroordeeld. Hij moest nog een reststraf uitzitten van een jaar en drie maanden. Hij werd overgedragen aan de politie Bunde en naar een justitiële inrichting gebracht.