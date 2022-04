Meivakantie: ontdek wat een zeehondenwachter doet in Pieterburen

PIETERBUREN – Deze meivakantie kun je in Zeehondencentrum Pieterburen ontdekken wat een zeehondenwachter allemaal doet. Sinds twee weken zijn de nieuwe zeehondenwachters actief in Nederland. Middels speciale activiteiten die in het teken staan van het voorkomen van problemen voor zeehonden krijgt jong en oud een kijkje in hun soms avontuurlijke werk. Bovendien is er een speciale activiteit rondom het probleem van plastic soep, mede mogelijk gemaakt door Waterschap Noorderzijlvest.

Wat is een zeehondenwachter?

Zeehondenwachters zijn de nieuwe speciaal getrainde professionals of vrijwilligers die zich inzetten voor zeehonden in nood van Nederland. De eerste van deze wachters zijn twee weken geleden officieel gediplomeerd. Daarom besteed Zeehondencentrum Pieterburen deze meivakantie extra aandacht aan het werk wat zij doen. Veel van dat werk richt zich namelijk op het voorkomen dat zeehonden in de problemen komen en daardoor opgevangen moeten worden. Zo werken ze met strikte observatieregels van minimaal 24 uur en creëren ze rustgebieden wanneer opvang niet nodig is, maar er behoefte is aan rust. Ook houden ze de stranden schoon en zijn ze verantwoordelijk voor het informeren van het publiek op stranden, over de zeehond en hun leefgebied. Maar als het er op aankomt, dan kunnen zij ook zeehonden hanteren en eventuele opvang coördineren met het dichtstbijzijnde opvangcentrum. Het takenpakket van een zeehondenwachter is dus breed, en dat kun je deze meivakantie als bezoeker leren middels een spiksplinternieuwe show in het Zeehondencentrum.

Plastic problematiek

Zeehondenwachters spelen een belangrijke rol in de missie van het Zeehondencentrum: het centrum zet zich elke dag in voor een gezonde zeehond in een gezonde zee. Een groot probleem waar zeehonden mee te maken krijgen is plastic afval in zee. Daarom is het Zeehondencentrum een aantal jaar geleden een samenwerking aangegaan met het Waterschap Noorderzijlvest om aandacht te vragen voor schone wateren en herstelde natuur. Resultaten daarvan zijn een natuurvriendelijke oever en informatiepunten op het terrein van het centrum. Deze meivakantie komt daar een activiteit bij: een heuse plastic soep jacht voor kinderen. In deze jacht gaan kinderen zelf op onderzoek uit in de Waddentuin van het centrum naar hoe je plastic soep in het water kunt vinden. Naast deze twee nieuwe activiteiten organiseert het centrum dagelijks tal van andere extra activiteiten. Het Zeehondencentrum nodigt iedereen, jong en oud, om langs te komen en deel te nemen. Het vakantieprogramma is te vinden op deze website.

