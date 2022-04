Ben Wiersma, Jan Wever en Otto de Vries gedecoreerd door burgemeester Klaas Sloots

STADSKANAAL – Ben Wiersma, Jan Wever en Otto de Vries zijn vandaag gedecoreerd door burgemeester Klaas Sloots



Burgemeester Klaas Sloots mocht vanmorgen namens de Koning in het gemeentehuis in Stadskanaal drie mensen een lintje opspelden.



Allereerst mocht hij Ben Wiersema uit Stadskanaal benoemen tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

De heer Wiersma is voorgedragen vanwege zijn enorme inzet, passie, deskundigheid, betrokkenheid en empathie waarmee hij zich al tientallen jaren inzet voor de basketbalsport. Hij heeft zich 26 jaar lang vrijwillig ingezet voor de basketbalvereniging Jahn II in Stadskanaal, als medeoprichter, trainer/coach, bestuurslid en scheidsrechter. Ook heeft hij diverse taken voor de Nederlandse Basketbalbond uitgevoerd, hier heeft hij onder andere als hoofdopleider de opleidingen gemoderniseerd. Dhr. Wiersema heeft zowel nationale als internationale basketbalclinics georganiseerd en mede dankzij hem is het 3 tegen 3 spel (minibasketbal) een succes geworden.

De volgende die een lintje kreeg opgespeld was Jan Wever uit Stadskanaal. Hij staat bekend als een zeer betrokken en gedreven persoon, die altijd voor buren en andere bekenden klaarstaat. Hij is 47 jaar lang vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Het Lichtbaken in Stadskanaal geweest en hij is 19 jaar lang vrijwilliger bij de CNV Hout-en Bouwbond geweest, deels als bestuurslid en deels als OR lid.

Hij helpt sinds 2007 als ondersteuner bij belastingaangiftes bij de Protestants Christelijke Ouderenbond. Meneer is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.



Ook Otto de Vries werd gedecoreerd. De heer de Vries is woonachtig in Stadskanaal en doet al sinds 1962 voor 8 uur per week diverse vrijwilligerswerkzaamheden voor de Protestantse gemeente Stadskanaal. Daarnaast is hij ook al sinds 1962 bestuurslid en lid klachtencommissie bij de Christelijke stichting BCM Zorg en Dienstverlening. De heer De Vries staat ook bekend om zijn diverse vrijwilligersdiensten in Stadskanaal Noord.

Foto’s: Geert Smit