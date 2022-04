Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan drie Pekelders

OUDE PEKELA – Vanmorgen reikte burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uit aan drie decorandi. Het gaat om de heer Heidekamp, mevrouw Draijer en de heer Brans. De uitreiking van de lintjes vond plaats in MFC de Binding.



Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De drie decorandi mogen zich na de uitreiking op dinsdag 26 april 2022 Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De heer Wubbe Heidekamp (59 jaar) uit Oude Pekela

De heer Heidekamp is al sinds 1979 vrijwilliger bij de Pekelder Windhonden Renclub (PWRC) als secretaris. Daarnaast was hij twintig jaar bestuurslid bij de Korfbalvereniging WSS. En van 2006 tot 2021 commissielid voor Pekela Sportief. Hij bracht Pekela op een positieve, en letterlijke, manier in beweging.

De heer Andries Brans, (78 jaar) uit Oude Pekela

De heer Andries Brans is sinds 2013 secretaris en vice-voorzitter van Stichting Industrieel Erfgoed Pekela en Culturele Ontwikkeling (Siep&Co) en voorzitter van de Cliëntenraad Het Dokhuis in Oude Pekela. Sinds 2014 is hij voorzitter van stichting Oranje Bevrijding comité Pekela én lid van de cliëntenraad van de Onderlinge Uitvaartmaatschappij Oude Pekela. Daarnaast was hij sinds 2016 voorzitter van de Seniorenraad van de gemeente Pekela en voorzitter geweest van Stolpersteine. Een fantastische bijdrage aan de leefbaarheid in Pekela.





Mevrouw Geziena Katherine Ella (Gea) Draijer (67 jaar) uit Nieuwe Pekela

Mevrouw Draijer zet zich als vrijwilliger sinds 2012 in voor de Classis Provincie Groningen Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarnaast is zij sinds 2015 secretaris van het Oranje Bevrijdingscomité Pekela. In de periode van 2000 tot 2015 vervulde zij verschillende functies binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela als koster, notulist en scriba. Tevens was zij van 2006 tot 2013 inleider en presentator bij de regionale Omroep Radio Westerwolde en heeft zich in het verleden ingezet als mantelzorger. En zo zijn er ongetwijfeld nog een aantal vrijwillige rollen die u hebt vervuld in Pekela. Een betrokkenheid en belangeloze inzet bij en voor de Pekelder samenleving.

Zij verdienen een Koninklijke Onderscheiding

Alle drie personen hebben en zetten zich nog steeds belangeloos in voor de Pekelder samenleving en vervullen ongetwijfeld nog een aantal vrijwillige rollen Pekela en verdienen vanwege hun betrokkenheid een Koninklijke Onderscheiding.

Tevens zijn ze alle drie benoemd tot erelid van het OBCP ( Oranje Bevrijdings Commite Pekela).

Foto’s: Abel van der Veen