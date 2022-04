Informatieavond Zonnepark Turfweg (Blijham) op 11 mei

BLIJHAM – Duurzaam energiebedrijf Pure Energie wil een zonnepark in Blijham ontwikkelen ten

noorden van de Turfweg; Zonnepark Turfweg. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van

harte uitgenodigd om de informatieavond hierover bij te wonen. Deze is op 11 mei om 19.00 uur

in de kantine van A.S.V.B. voetbalvereniging Blijham. Tijdens de informatieavond wordt toegelicht

hoe omwonenden kunnen meedenken over onder andere de landschappelijke inpassing

(aankleding) van het zonnepark. Daarnaast wordt toegelicht op welke manieren omwonenden

financieel voordeel kunnen hebben van het zonnepark. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via

www.zonneparkturfweg.nl.



De werkwijze van Pure Energie

Pure Energie is een Twents energiebedrijf dat al 25 jaar werkt aan de verduurzaming van Nederland

met windmolens, zonneparken en zonnepanelen op daken. Het bedrijf levert de opgewekte energie

weer (terug) aan particulieren, bedrijven en verenigingen en blijft tot het einde van de levensduur bij

windparken en zonneparken betrokken.



Het Twentse Noaberschap (buurtgenootschap) is een van de kernwaarden van Pure Energie. Daarom

gaan de betrokken projectleider en omgevingsmanager vroegtijdig met omwonenden in gesprek en

ze halen input op voor het uitwerken van het plan voor het zonnepark. Ook wordt samenwerking

gezocht met een lokale energiecoöperatie. Zo’n coöperatie weet vaak goed wat er lokaal speelt en

kan inwoners de mogelijkheid bieden om mee te investeren.



Aanmelden voor de informatieavond

Pure Energie zal tijdens de informatieavond op 11 mei onder andere ingaan op de manieren waarop

de omgeving kan meedenken over het zonnepark en op financiële voordelen voor de omgeving. Er is

daarnaast alle ruimte voor vragen en opmerkingen van aanwezigen.



De bijeenkomst is toegankelijk voor omwonenden en andere belangstellenden die zich aanmelden

via: www.zonneparkturfweg.nl. Wie eerder vragen of opmerkingen heeft, kan mailen naar

info@zonneparkturfweg.nl of bellen naar 053-4341200 en daarbij vermelden dat het gaat over

Zonnepark Turfweg. Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt kort voor de bijeenkomst een

bevestigingsmail met de definitieve datum, locatie en tijd van de bijeenkomst.



De voorlopige datum, locatie en tijd van de bijeenkomst:

• Datum: woensdag 11 mei 2022

• Locatie: A.S.V.B. voetbalvereniging Blijham, Raadhuisstraat 23-C Blijham

• Tijd: start om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur

Over het zonnepark

Het beoogde zonnepark in Blijham, ten noorden van de Turfweg, beslaat een gebied van circa 18

hectare. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks ongeveer 24 miljoen kilowattuur (kWh) per

jaar aan elektriciteit opwekken. Dat is ongeveer 19 procent van het totale elektriciteitsverbruik van

de gemeente. Het zonnepark bevindt zich nog in een pril stadium. Voor het gebruik van de grond heeft Pure Energie een overeenkomst gesloten met de grondeigenaren. Daarnaast is het idee kenbaar gemaakt

bij de gemeente Westerwolde. Om het zonnepark te kunnen bouwen, heeft Pure Energie een

vergunning nodig. Deze is nog niet aangevraagd. Op dit moment wil het energiebedrijf eerst verder

met de omgeving in gesprek te gaan.

Ingezonden