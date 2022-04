DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Op 18 april vond om half drie ’s nachts aan de Emsstraße in Haren een mishandeling plaats. Hieraan ging in het café Kanapee een ruzie tussen een 31 jarige man en een onbekend persoon vooraf. Twee mannen van 19 en 25 jaar probeerden de boel te sussen, maar dit had een averechts effect. De onbekende persoon begon om zich heen te slaan. Hij werd door een 23 jarige man naar buiten gewerkt. Deze kreeg door de onbekende dader een schop. Vervolgens ging de onbekende persoon er vandoor. Hij wordt als volgt omschreven: 1.70 m lang, ca. 30 jaar oud, getraind uiterlijk, donker kort haar en een tatoeage in de hals. Hij luistert naar de bijnaam: “Slava”. Alle betrokkenen raakten licht gewond.

Vrijdag is tussen 8.00 en 12.40 uur op de parkeerplaats van een artsenpraktijk aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren een geparkeerde blauwe Mercedes aangereden. De veroorzaker is er vandoor. De schade bedraagt 2.000 euro.

Tussen 22 en 25 april is op een schoolplein aan de Ansgariweg in Haren een klimtoestel vernield. Onbekenden braken meerdere houten onderdelen van het toestel. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Papenburg

Tussen 5 en 25 april is vanaf het terrein van een autoverkoper aan de Siemensstraße in Papenburg een Peugeot Boxer gestolen. De schade bedraagt 15.000 euro.

Börger

Tussen 18 en 25 april is bij een woning aan de Marienweg in Börger ingebroken. De daders verschaften zich met geweld toegang tot de woning en gingen er met waardeloze sieraden vandoor. Bij de inbraak raakte een deur beschadigd. Over de hoogte van de schade is niets bekend.