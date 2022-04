Lintjes op locatie in de gemeente Stadskanaal uitgereikt aan echtpaar Kramer, de heer Schipper en echtpaar Norder

ONSTWEDDE – STADSKANAAL – Vandaag zijn lintjes op locaties in de gemeente Stadskanaal uitgereikt aan echtpaar Kramer, de heer Schipper en echtpaar Norder.



Vanmorgen om negen uur begon burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal aan zijn ronde om acht inwoners van zijn gemeente namens de Koning een lintje op te spelden. De reis begon in Onstwedde waar zowel Jacob Kramer als zijn vrouw Fenny Kramer – Haveman uit Onstwedde werden verrast door de burgemeester met een onderscheiding.



De heer Kramer is leider Jeugdwerk en ouderling geweest bij de gereformeerde kerk in Smilde van 1978 tot 1985. Daarnaast was hij voorzitter van het bestuur Langeveldschool Onstwedde van 1988 tot 1992. Sinds 2005 is hij koster, gastheer en doet hij het onderhoud bij de gereformeerde kerk in Onstwedde en is hij vrijwilliger bij Stichting Welstad. Ook is hij bakker bij Stichting Onstwedder Gaarv’n sinds 2019, waar hij demonstraties geeft als bakker en bakt broden op ambachtelijke wijze in een houtoven.



Mevrouw Fenny Kramer – Haveman heeft in de periode van 1987 tot 1993 als vrijwilliger gewerkt bij de gereformeerde kerk in Onstwedde als bezoekmedewerker. Daarna was ze voor de kerk werkzaam als koster, coördinator kosters, preekvoorziener, ouderling, coördinatie organisten en lid team covid-19. Ook was ze van 2010 tot 2017 penningmeester Zangvereniging Nil Sine Labore.

Meneer en mevrouw Kramer zijn beide benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.



Daarna ging de reis via het gemeentehuis naar het stationsgebouw van de STAR waar Henk Schipper werd verrast met een lintje. De heer Schipper uit Stadskanaal is al sinds 1975 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Stadskanaal waar hij onder andere vrijwillig koster is, faciliteiten regelt, onderhoudswerkzaamheden verricht & oud papier inzamelt. Daarnaast is het 33 jaar lang bij de vrijwillige brandweer geweest en is hij al 27 jaar lang vrijwilliger bij VKR Stadskanaal (Verkeersregelaars Stadskanaal).

Ook is Dhr. Schipper vrijwilliger bij Museumspoorlijn STAR, bij Stichting Museum Philips Stadskanaal & bij Stichting Welstad. Ook hij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.



Op de Scheepswerfkade In Stadskanaal werd het echtpaar Norder aangenaam verrast met een lintje.

Jan en Smiljka Norder uit Stadskanaal zijn de oprichters van het museum Musica. Het museum werd in 1992 opgericht en was te vinden in het voormalige Bethelkerkje in Stadskanaal-Noord. Het echtpaar heeft het museum op eigen kracht opgebouwd en voor eigen rekening in stand gehouden. Ze hebben het samen met vele vrijwilligers ruim 28 jaar lang dit museum gerund. Er was werkelijk van alles te zien.

Van draaiorgels tot speeldozen en van oude radio’s tot harmonica’s. Meer dan 80.000 bezoekers, zowel uit de regio als daarbuiten, hebben kunnen genieten van de bijzondere collecties en de unieke sfeer. Het museum heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het toeristisch aanbod in Stadskanaal.

Vanwege de gezondheidssituatie van meneer Norder, in combinatie met de coronasituatie, heeft het echtpaar afgelopen najaar met pijn in het hart besloten de deuren van het museum te sluiten.

Meneer en mevrouw Norder zijn beide benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Foto’s: Geert Smit