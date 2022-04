Lintjesregen in gemeente Midden-Groningen

GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte vandaag aan negen inwoners een Koninklijke Onderscheiding bij Algemene Gelegenheid uit voor hun inzet voor de samenleving van Midden-Groningen. Acht personen worden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking was in de theaterzaal van Kielzog in Hoogezand.



De volgende personen uit de gemeente Midden-Groningen kregen een Koninklijke Onderscheiding:



Mevrouw L. (Gina) Kok-Stokebrook uit Hoogezand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van mevrouw Kok-Stokebrook: Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Kok-Stokebrook zet zich als vrijwilligster met hart en ziel in voor verschillende organisaties in Midden-Groningen, via bestuursfuncties bij EHBO Hoogezand-Sappemeer, Stichting Platform Woldwijck en Stichting Kindervakantie Besteding Hoogezand-Sappemeer. Ook is ze al 25 jaar lid van de werkgroep Kleurrijk Woldwijck.”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1997 – heden Lid van de Werkgroep Kleurrijk Woldwijck. De werkgroep organiseert activiteiten voor jong en oud in de wijk Woldwijck. Ze is medeorganisator van alle activiteiten, vraagt vergunningen en subsidies aan en onderhoudt contacten met standhouders, artiesten, verhuurbedrijven en nutsbedrijven. 2006 – heden Penningmeester van Stichting Kindervakantie Besteding Hoogezand–Sappemeer, die jaarlijkse een zomerse spelweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseert. 2006 – heden Secretaris van de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Hoogezand-Sappemeer. 2007 – 2012 Lid van de activiteitencommissie van Jeugd- en Recreatiesportvereniging De Watervrienden Hoogezand-Sappemeer. 2007 – heden Secretaris-penningmeester van Stichting Platform Woldwijck, koepel van de Bewonerscommissie Woldwijck-Oost, de Bewonerscommissie Woldwijck Midden, de Bewonerscommissie Woldwijck-West, de Bewonerscommissie Melkwegflats, de Bewonerscommissie Sterrenflat, Wijkkrant de Woldewieker en Kleurrijk Woldwijck.

Mevrouw A. (Aly) Smit-Kok uit Hellum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van mevrouw Smit-Kok: Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Smit-Kok heeft veel bijgedragen aan onder andere het dorp Hellum. Ze was een stabiele factor in de vele bestuursfuncties die ze vervulde waardoor er in het dorp veel is gebeurd. Ook op dit moment is zij nog steeds een sleutelfiguur in het dorp, bijvoorbeeld voor het 4 mei comité. Daarnaast is ze al 44 jaar vrijwilligster bij de Protestantse gemeente Slochteren.”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1978 – heden Vrijwilliger bij de Protestante gemeente Siddeburen. Ze is redacteur en bezorger van het kerkblad, is lid van de bloemencommissie en stelde het preekrooster op. Daarnaast bezoekt zij leden die het moeilijk hebben. 1980 – 2010 Bestuurslid van het Zangkoor Gloria in Excelsis Deo. 1984 – 1988 Bestuurslid van de Buurtvereniging Om de Smidse te Hellum. Ze organiseerde mede de activiteiten voor jong en oud. 1984 – 1999 Vrijwilliger bij de basisschool De Zonnewijzer te Siddeburen als leesmoeder en klaar-over. 1994 – 2011 Penningmeester van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum. Ze inde de contributies, overlegde met de activiteitenclub en de werkgroepen en was sleutelfiguur binnen het dorp. 2000 – heden Vrijwilliger bij het 4 mei comité Hellum. Ze organiseert mede de jaarlijkse herdenking, verzorgt de bloemstukken en de financiën en regelt de sprekers. 2017 – heden Mantelzorger/ondersteuner voor een zieke vriendin en haar dochter. Ze ondersteunt in het huishouden.

Mevrouw H.Z. (Ria) Sonneveld-Por uit Zuidbroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van mevrouw Sonneveld-Por: Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Sonneveld-Por is al 52 jaar vrijwilligster voor verschillende organisaties. Ze zet zich daarbij volledig in voor de medemens. Dat heeft ze zowel gedaan in de periode naast haar baan als onderwijzeres, als in de periode dat ze met pensioen is. Als vrijwilligster bij de bibliotheek geeft ze nu bijvoorbeeld leeslessen aan kinderen die een taal-/lees achterstand hebben en aan kinderen van statushouders.”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1969 – 1997 Vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Kerk te Zuidbroek. Ze was lid van de kerkenraad en zondagsschoolleider en als ouderling-scriba. Zij zette zich met name de laatste jaren in voor het Samen op Weg traject. 1990 – 1999 Vrijwilliger bij de Werkgroep Vluchtelingen Zuidbroek. Ze begeleidde de gezinnen, legde uit hoe de Nederlandse samenleving werkt, begeleidde hen naar afspraken en ondersteunde bij het huishouden. 2006 – 2009, 2014 – heden Voorzitter (2006-2009), notulist en penningmeester (2016-heden) van Vrouwen van Nu Zuidbroek. 2010 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde. Ze ondersteunt bij het onderhouden en restaureren van de graven rond de Petruskerk te Zuidbroek. 2014 – heden Scriba van en vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Zuidbroek. Ze coördineert de pastorale zorg, bezoekt de ouderen en zieken, verzorgt de vesperdiensten in een woonzorgcentrum, is koster bij de uitvaarten en redacteur van het kerkblad. 2015 – heden Vrijwilliger bij de Bibliotheek Zuidbroek. Ze verzorgt de uitgifte en inname van de boeken en geeft leeslessen aan kinderen met een taal- en/of leesachterstand.

De heer T.L.J. (Koos) Galdermans uit Sappemeer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van de heer Galdermans: Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Galdermans zet zich al 23 jaar in voor de voetbalvereniging HSC: eerst als spelend lid en vrijwilliger, later als kaderlid in de functies van voorzitter, lid sponsorcommissie en beheerder van het Henk Bruins Sportpark in Sappemeer. Hij is ook voorzitter geweest van Voorwaarts Voorwaarts, waar hij de club weer financieel gezond maakte.”

Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

Voetbalvereniging HSC te Hoogezand-Sappemeer: 1999 – 2013 Vrijwilliger, als teamleider en verrichtte onderhoudswerkzaamheden. 2013 – 2019 Voorzitter. Hij maakte de club weer financieel gezond, schreef het beleidsplan en stelde een lief-en-leedpot in. Daarnaast richtte hij de Stichting Bevorderen Voetballen HSC op, waardoor mensen met een kleiner budget toch lid konden worden van de vereniging. Hij realiseerde de voetbalkooi en het beachvolleybalveld. 2014 – heden Lid van de sponsorcommissie. Hij reorganiseerde de sponsoring met een programma, waardoor de opbrengst steeg van €8000 naar €25.000 per jaar. 2019 – heden Beheerder van het Sportpark Henk Bruins. Hij is eindverantwoordelijk voor de opstallen en het onderhoud daarvan, inclusief de schoonmaak van de kleedaccommodaties. Hij stuurt de vrijwilligers aan en adviseert het bestuur over het beheer en het onderhoud. Daarnaast maakte hij het mogelijk dat mensen hun taakstraf uit konden voeren bij de vereniging, realiseerde hij energiebesparende maatregelen en een nieuwe vloer voor de tribune. Hij coördineert het ophalen van het oud papier en overlegt met de gemeente over het overnemen van het sportpark. Overige activiteiten: 2002 – 2020 Vrijwilliger bij en vicevoorzitter (2013-2015) en voorzitter (2015-2020) van het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts te Hoogezand. Hij redde de club meerdere keren van de (financiële) ondergang, was lid van de kledingcommissie en zorgde voor de verzekeringen. Daarnaast onderhield hij de contacten met de sponsoren en werkte hij mee aan het clubblad. 2013 – heden Bestuurslid van de Vereniging van Ondernemersbelangen Midden-Groningen. Hij werft de nieuwe leden en organiseert de activiteiten. Hij neemt deel aan de maandelijkse detailhandeloverleg en zorgt voor de website en het magazine. 2018 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Present, afd. Midden-Groningen te Sappemeer. Hij ondersteunt personen die via maatschappelijke organisaties bij de stichting worden aangemeld. Hij verricht onderhoud aan huis en tuin. 2020 – 2021 Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Sint Jozef te Sappemeer. Hij was tijdens de coronacrisis op vrijwillige basis telefonist en receptionist, waarbij hij het bezoek ontving en registreerde.

De heer B.R. (Beno) Munneke uit Hoogezand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van de heer Munneke: Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Munneke is bestuurder van woningstichting Talma in Hoogezand geweest. Na zijn werkzame leven zet hij zich nu in voor de Voedselbank Midden Groningen. Werklust en nauw betrokken zijn bij alle aspecten van dit werk kenmerken hem. Hij kent meerdere wegen en vindt steeds financiën én vrijwilligers om zaken voor de Voedselbank voor elkaar te krijgen. Ook is hij al 47 jaar vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Ark in Hoogezand.”

Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1975 – heden Kerkenraadslid, voorzitter en scriba van en vrijwilliger bij de GKv De Ark te Hoogezand-Sappemeer. Hij was voorzitter van de beroepingscommissie en de bouwcommissie. Hij zette zich o.a. in voor de kerksplitsing en de verbouwing van de kerk. Daarnaast was hij lid van andere commissies en is hij voorganger. 1978 – 2000 Voorzitter en secretaris (in de periode tot 1999) van de kiesvereniging GPV, afdeling Hoogezand-Sappemeer en voorzitter (sinds 1990) van de steunfractie GPV/RPF. Hij zette zich o.a. in voor de verkiezingen en het beoordelen van de raadsstukken. 2013 – heden Voorzitter van de Stichting Vrienden van Sprank. De stichting ondersteunt de Stichting Sprank te Zwolle, een organisatie voor mensen met een beperking. 2015 – heden Secretaris en voorzitter van de Stichting Voedselbank Midden-Groningen, voorheen de Voedselbank Hoogezand e.o. Hij zette zich o.a. in voor de verhuizing van de voedselbank. Daarnaast onderhoudt hij de externe contacten en zet hij zich in voor de uitgiftedagen.

De heer W.A.H. (Wim) Rozema uit Hoogezand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van de heer Rozema: Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Rozema heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het levend houden van de geschiedenis van onder andere Midden-Groningen. Zo is hij secretaris van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer en is hij redacteur van historische boeken. In 2019 hield hij de gemeentelijke Jaap Westerdieplezing over de Joodse gemeenschap in Midden-Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is een veelvuldig geraadpleegde deskundige op het gebied van onze (lokale) geschiedenis.”

Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1972 – 1981 Vrijwilliger (o.a. secretaris/regisseur) bij Toneelclub Fraeylemaborg. 1983 – 2013 Secretaris en president van Lionsclub Hoogezand. 2005 -heden

Secretaris van en vrijwilliger pr bij Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o.. Ook verzorgt hij een rubriek in een plaatselijke krant, verzorgt hij rondleidingen in Westerbork voor o.a. scholen en is hij redacteur van historische boeken. 2014 -heden Medeoprichter, bestuurslid en verzorger van de pr van Stichting Buurtcomité Oosterpark. De stichting initieerde o.a. het herstelplan van het Rijksmonument in het Oosterpark, zet zich in voor veiligheid/het terugdringen overlast en organiseert buurtactiviteiten.

De heer G. (Gerben) Stellingwerf uit Schildwolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van de heer Stellingwerf: Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Stellingwerf zet zich al jaren als vrijwilliger in voor onder andere duurzame landbouw en agrarisch natuurbeheer. Hij heeft velen enthousiast weten te maken voor het agrarisch natuurbeheer en het bevorderen van de biodiversiteit op agrarische grond. Ook is hij al 24 jaar vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Slochteren.”

Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1998 – heden Ouderling, voorzitter van het College voor Kerkrentmeesters (2009-2016), locovoorzitter (2016-2019) en voorzitter (2020-heden) van de Kerkenraad van de Protestantse gemeente Slochteren. Ook heeft hij zich ingezet voor de fusie met de Hervormde gemeente Slochteren en de Hervormde gemeente Kolham. Hij was de drijvende kracht in het proces om de monumentale kerkelijke gebouwen in Slochteren en Kolham onder te brengen bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Hier zijn de monumentale gebouwen in haar onderhoud niet meer afhankelijk van de inzet van de vrijwilligers en voor rekening van de kerkelijke gemeente. 2000 – 2017 Penningmeester van het CDA, afdeling Slochteren. 2000 – heden Voorzitter (2007-2014) en bestuurslid Commissie Haansplassen (2015-heden) bij het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Slochteren. De vereniging zorgt voor de uitvoering van het beheer (in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer) in de gebieden van ’t Roegwold. 2014 – 2021 Bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden-Groningen. Hij was als aanspreekpunt verantwoordelijk voor het opstellen, de uitvoering en de evaluatie van het beheerplan.

De heer L. (Lucas) Venema uit Hoogezand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van de heer Venema: Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Venema is al jaren een trouwe vrijwilliger bij onder andere het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts en bij de Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen. Daarnaast is hij molenaar in de korenmolen De Noordstar in Noordbroek geweest en is nu coördinator bij de Stichting Stadsbus HS die zorgt voor vervoer binnen Hoogezand en Sappemeer en in de dorpen Foxhol, Kolham, Scharmer en Harkstede.”

Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1974 – 1987 Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Zuidbroek – Noordbroek Combinatie (ZNC) te Zuidbroek. Hij was jeugdleider en verrichtte onderhoudswerkzaamheden. 1975 – 1980 Vrijwilliger bij FNV Bouw. Hij hielp oudere FNV-leden met het invullen van belastingpapieren. 1987 – 1989 en

2000 – 2005 Vrijwilliger bij de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen. Hij was molenaar (1987-1989) van de korenmolen te Noordbroek en van 2000 tot 2005 beheerde hij mede het archief van de Groninger molens. 1999 – heden Bestuurslid van en vrijwilliger bij het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts in Hoogezand-Sappemeer. Hij wierf sponsoren, organiseerde optredens en fungeert als fotograaf. 2014 – heden Vrijwilliger bij Stichting Stadsvervoer Hoogezand-Sappemeer, als coördinator. Hij is het aanspreekpunt voor de chauffeurs en beheert het dienstrooster en de administratie. 2020 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen. Hij is chauffeur; hij zorgt voor het vervoer van de kleding naar de winkels en het afvoeren van overtollige kleding naar kledingverwerkende bedrijven.

De heer M.G.M. (Martien) Vossen uit Hoogezand is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten van de heer Vossen: Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Vossen is als vrijwilliger al 15 jaar actief voor Groei & Bloei. In het kader van het vijftigjarig jubileum van de afdeling Midden-Groningen heeft hij het landgoed Fraeylemaborg benaderd voor een gezamenlijke fair. De fair ‘Groei & Bloei op Fraeylema’ in 2011 werd een groot succes. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement. Zeker zo belangrijk is dat Martien Vossen al 26 jaar de drijvende kracht is van het Woldwijckcentrum in Hoogezand.”

Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP)/Groei & Bloei: 2007 – heden Voorzitter van de afdeling Midden-Groningen. De afdeling organiseert activiteiten voor zowel leden als niet-leden, zoals lezingen, workshops, bloemschikcursussen, tuinbezoeken en tuinreizen. 2010 – 2019 Voorzitter van het rayon Groningen. Het rayon Groningen heeft zes afdelingen. 2012 – 2015 Voorzitter van de Open Tuinen Commissie van het rayon Groningen. Deze commissie organiseert de jaarlijkse Open Tuinen Estafette. Van mei tot september worden tuinen opgesteld voor publiek. Een activiteit die inmiddels landelijk navolging krijgt. onbekend – heden Lid van de Open Tuinen Commissie van het rayon Groningen. 2011 – heden Voorzitter van de commissie Bloemschikken van het rayon Groningen. Hij heeft o.a. een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het Noord Nederlands Bloemschikevenement. 2011 – 2018 Voorzitter van de commissie ‘Groei & Bloei op Fraeylema’. 2018 – heden Lid van de commissie ‘Groei & Bloei op Fraeylema’. Overige activiteiten: 1996-heden Voorzitter van het Woldwijckcentrum te Hoogezand.

