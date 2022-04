Twee Koninklijke Onderscheidingen in Westerwolde

SELLINGEN – Vanmorgen zijn mevrouw Jantina Moorlag – van Dijken (86 jaar) uit Ter Apel en Marloes

Kooij – Vermeulen (73 jaar) uit Wedde Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beide hebben zich op bijzondere wijze als vrijwilliger voor de samenleving ingezet. Burgemeester Jaap Velema reikte de lintjes uit in de raadszaal van het gemeentehuis in Sellingen.



Mevrouw Moorlag – van Dijken

Mevrouw Jantina Moorlag – van Dijken zet zich sinds 1960 belangeloos in voor de protestantse gemeente. Eerst in Emmer-Compascuum en sinds 1998 in Ter Apel, waar ze sinds 2009 ook bestuurslid is van de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Mevrouw Moorlag – van Dijken wordt omschreven als een persoon wiens leven in het teken staat van de hulp aan anderen. Met name de hulp en zorg die ze heeft geboden bij ziekte van haar man en kleinzoon en die ze biedt bij ziekte van haar zoon.



Mevrouw Kooij – Vermeulen

Mevrouw Kooij – Vermeulen is vrijwilliger bij het project Droomdekentjes van de Stichting Regenboogboom. Sinds 2000 is ze bij de stichting betrokken als droomdekentjesmaakster voor kinderen die plotseling te maken hebben met een ziekte, een trauma, geweld of een handicap. Van 2004 tot 2010 droeg zij bij aan de verdere groei van het project. Als vrijwilliger van het eerste uur verzamelde mevrouw Kooij – Vermeulen een groep maaksters om zich heen en met elkaar hebben zij 1200 droomdekens gemaakt voor de kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis Groningen.

Foto’s: Johannes Velthuis